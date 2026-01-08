快訊

拿坡里賣蛋塔了！「這28天壽星」享買1送1 6款新口味披薩現省490元

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

高評歡慶廿週年：攜手大學深化品質 共創高教品保新藍圖

聯合新聞網／ 《評鑑》雙月刊
▲高教評鑑中心歷任執行長、處長以及資深同仁合影。（陳柏亨／攝）
▲高教評鑑中心歷任執行長、處長以及資深同仁合影。（陳柏亨／攝）

【文．高教評鑑中心】

財團法人高等教育評鑑中心基金會（簡稱高教評鑑中心）成立滿廿週年，於2025年12月26日於國家教育研究院台北院區舉辦廿週年慶祝活動，邀集教育部、全國大學校長、評鑑委員、高教評鑑中心董事會與歷屆主管齊聚一堂，以「高評20：品保同行，共好共創」為主題，共同回顧二十年來推動我國高等教育品質保證的歷程，並展望未來發展藍圖。

高教評鑑中心李德財董事長開場致詞，首先感謝長期給予指導的教育部，以及蒞臨現場的潘文忠前部長、朱俊彰常務次長、高教司廖高賢司長、技職司楊玉惠司長。李董事長並向劉維琪前董事長、鄭瑞城前董事長、黃榮村前董事長與第六屆董事與監察人致意，感謝他們為本會的營運與發展方向提供專業指導；同時，也歡迎大學校長及評鑑委員的蒞臨，感謝校長及委員們共同參與及協助高教評鑑中心推動品保工作。此外，與本會一同為大學品保工作而努力的夥伴品保機構也蒞臨本次活動，包括台灣評鑑協會容繼業理事長、吳淑媛秘書長，以及中華工程教育學會（IEET）呂良正理事長、劉曼君秘書。李董事長更感謝歷任的執行長與處長，以及高教評鑑中心所有同仁，專注品質、努力不懈，高教評鑑中心才能累積今日的成果，獲得各界信任，穩健走過二十年，即將邁入第二十一年。

自2005年成立以來，高教評鑑中心秉持「公正、專業、邁向卓越」的理念，推動全國一般大學校務評鑑與高教品保制度，包括校務評鑑、系所評鑑、境外評鑑、專業評鑑機構認可等，並協助教育部執行多項重要的專案計畫，為我國高等教育建立堅實的品質基礎。

▲前教育部長潘文忠蒞臨指導。（陳柏亨／攝）
▲前教育部長潘文忠蒞臨指導。（陳柏亨／攝）

▲朱俊彰常務次長上台致詞。（陳柏亨／攝）
▲朱俊彰常務次長上台致詞。（陳柏亨／攝）

高教評鑑中心在今年9月再次獲得高等教育品質保證國際網絡之高等教育品質保證國際標準與準則（INQAAHE ISG）認可通過，並且是亞洲第一個通過全數六項指標，不但做到與國際標準同步，更顯示高教評鑑中心能將大學品保制度與國際接軌，提升臺灣高等教育的國際能見度與專業聲譽。

潘文忠前部長致詞時，提到高教評鑑中心肩負重任，秉持不斷精進的精神；朱俊彰常務次長亦致詞表達祝福與勉勵。在歷屆董事長座談中，董事長們各自回顧任內時面對的挑戰，並提出期許與願景。劉維琪董事長叮囑，評鑑的核心目標是要改善，而改善是無止境、精益求精的，而非與別人評比。而在AI時代，創新品保改善的機制應有更多可能性。鄭瑞城前董事長希望大學在未來能更勇於提出自己精進的方向，為臺灣高教共創完善的品保指標。黃榮村前董事長期許高教評鑑中心繼續在國際認可的道路上穩健前行，協助臺灣高教走向世界。而現任李德財董事長也期許高教評鑑中心在追求評鑑專業化、國際化、數位化之餘，也能扮演教育部高教政策的智庫，並獲致教育部以及各大學校院的認可，共創品保價值。他表示：「高教評鑑中心下一個階段的任務是與大學協力，提供多元評鑑服務、以及支持大學建立完整的品保機制」。

▲高教評鑑中心現任及歷屆董事長座談。自左至右：劉維琪前董事長、鄭瑞城前董事長、黃榮村前董事長、李德財董事長。（陳柏亨／攝）
▲高教評鑑中心現任及歷屆董事長座談。自左至右：劉維琪前董事長、鄭瑞城前董事長、黃榮村前董事長、李德財董事長。（陳柏亨／攝）

本次慶祝活動安排回顧影片，現場貴賓分享經驗與願景，國際品保夥伴也預先錄製影片送上祝福。此外，由歷任執行長以及處長們，以及高教評鑑中心任職滿15年以上的同仁，代表工作團隊向蒞臨的現場貴賓致意，在場貴賓也以掌聲感謝工作團隊對臺灣高教評鑑的貢獻。最後，會場迎來象徵著努力耕耘高等教育成果的蛋糕，在生日快樂的歡唱聲中，活動溫馨圓滿結束。期盼在新時代教育挑戰下，高教評鑑中心持續深化高等教育品質保證文化，邁向下一個里程碑。

▲歷任董事長與貴賓齊聚一堂，自左至右：劉維琪前董事長、鄭瑞城前董事長、李德財董事長、潘文忠前部長、黃榮村前董事長、廖高賢司長及楊玉惠司長。（陳柏亨／攝）
▲歷任董事長與貴賓齊聚一堂，自左至右：劉維琪前董事長、鄭瑞城前董事長、李德財董事長、潘文忠前部長、黃榮村前董事長、廖高賢司長及楊玉惠司長。（陳柏亨／攝）

▲「高評20：品保同行，共好共創」活動合影。（陳柏亨／攝）
▲「高評20：品保同行，共好共創」活動合影。（陳柏亨／攝）

高教 教育部 評鑑雙月刊

《評鑑》雙月刊

追蹤

延伸閱讀

嘉市府提報6校及市立棒球場設施改善案 教育部、運動部視察獲共識

拉齊公、私大學兼任教師鐘點費 教育部給九成補助

少子化需精緻教育 教團盼調降班級人數

東吳巨資學院首參加AI博覽會 展示教學科技趨勢

相關新聞

偽造上課名冊！宜蘭蘇澳國中補校師詐領鐘點費逾百萬元

宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉疑似未上課而詐領鐘點費，案情向上攀升，涉案情節除了教師提早下課領取鐘點費，新事證還包括沒...

支出30億！盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 預估21.4萬學生受惠

台中市長盧秀燕今天上午宣布，從115學年度開始，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠。她...

影／高雄跟進營養午餐免費 黃偉哲有壓力痛批「台北炫富南部痛苦」

針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪表示，6都目前已有4都宣布營養午...

以國際視野育才：南華大學國際企業學士學位學程的國際化實踐與雙聯學制啟示

星雲大師秉持「人間佛教」的教育理念，結合百萬人興學的熱誠，於1996年創辦了南華大學，並於1999年成立了管理學院。南華大學管理學院以「邁向價值人本化、知識創新化、視野國際化」為願景，以「培養專業、創新與關懷兼具之管理人才」為使命，以「培育符合所服務之產業市場需求，並具備專業素養、職場需求及博雅素養之管理人才」為教育目標，積極建構優良的教學環境與培養國家及產業所需的管理棟樑。

在土地與水之間，看見使命的重量──我的研究、創新與教育路程

濁水溪，是我研究人生的起點。1997年，我走進國立雲林科技大學，正式開啟了投身技職教育與研究的道路。當時我接觸到濁水溪沖積扇的地層下陷問題，才短短幾次田野調查，就深刻感受到民眾生活的無奈。家園下陷、農田龜裂、建築傾斜，這些並不是抽象的環境數據，而是切切實實發生在人們生活裡的痛苦。那一刻，我告訴自己：如果學術研究不能解決現實問題，那它就失去了存在的價值。於是，我帶著學生們走進彰化與雲林的村落，一步一步記錄下地層下陷的真相。當地民眾告訴我們，雖然知道抽地下水會有後果，但沒有水，就沒有生活與農作。這種「不得不」的選擇，成為我研究的動力，也奠定了我此後二十多年堅持的方向。

從學生學習成果出發 主導教學品質文化的共識

中華工程教育學會（IEET）於2025年底迎來四組國際教育認證協定審查團，對IEET認證制度進行六年一度的定期審查，維繫IEET於國際協定的會籍，以及通過IEET認證系所及其畢業生學歷受國際認可，達成國際移動力的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。