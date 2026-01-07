台師大攜104人力銀行 設求職專區推共創課程
台師大攜手104人力銀行合作，建置專屬於校園的「校園求職專區」，協助學生快速找到理想職缺，同時還將推動共創課程，幫助學生打造完整且具前瞻性的職涯發展藍圖。
台灣師範大學今天發布新聞訊息指出，新鮮人初入職場，常面臨「沒有方向、不知如何開始、不清楚有哪些工作機會、不會寫履歷、面試經驗不足」等挑戰。
為協助學生在畢業前更有效率地準備求職，台師大學務處職涯發展中心與104人力銀行合作，雙方將共同建置專屬於校園的「校園求職專區」，協助學生快速找到理想職缺。
校園求職專區將整合學校秋季、春季徵才活動中的精選企業名單與職缺，讓就業博覽會從實體延伸到線上，學生可依需求篩選「全職」或「兼職」或「實習」，依身分別篩選「僑生」、「外籍人士」，並提供遠端職缺篩選功能。
台師大表示，專區還串接104人力銀行的免費4大服務，包括「履歷診療室」、「求職特攻班－履歷與面試線上課程」、「校友履歷範本」、「升學就業地圖」，讓學生利用AI履歷掃描，將學習歷程檔案或自製履歷轉換為企業慣用的標準格式，並提供從履歷撰寫、面試準備到履歷投遞的一站式服務，大幅降低摸索成本，提升新鮮人就業成功率。
另外，為協助學生從校園銜接職場，台師大和104人力銀行還將推出結合職涯規劃與發展的「共創課程」，包括履歷撰寫、業師授課、模擬面試等，幫助學生打造完整且具前瞻性的職涯發展藍圖。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言