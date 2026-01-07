台師大攜104人力銀行 設求職專區推共創課程

快訊

中央社／ 台北7日電
台師大與104人力銀行簽署合作備忘錄，將攜手設立「校園求職專區」並推動共創課程，強化學生就業即戰力，銜接校園與職場。（台師大提供）中央社
台師大與104人力銀行簽署合作備忘錄，將攜手設立「校園求職專區」並推動共創課程，強化學生就業即戰力，銜接校園與職場。（台師大提供）中央社

台師大攜手104人力銀行合作，建置專屬於校園的「校園求職專區」，協助學生快速找到理想職缺，同時還將推動共創課程，幫助學生打造完整且具前瞻性的職涯發展藍圖。

台灣師範大學今天發布新聞訊息指出，新鮮人初入職場，常面臨「沒有方向、不知如何開始、不清楚有哪些工作機會、不會寫履歷、面試經驗不足」等挑戰。

為協助學生在畢業前更有效率地準備求職，台師大學務處職涯發展中心與104人力銀行合作，雙方將共同建置專屬於校園的「校園求職專區」，協助學生快速找到理想職缺。

校園求職專區將整合學校秋季、春季徵才活動中的精選企業名單與職缺，讓就業博覽會從實體延伸到線上，學生可依需求篩選「全職」或「兼職」或「實習」，依身分別篩選「僑生」、「外籍人士」，並提供遠端職缺篩選功能。

台師大表示，專區還串接104人力銀行的免費4大服務，包括「履歷診療室」、「求職特攻班－履歷與面試線上課程」、「校友履歷範本」、「升學就業地圖」，讓學生利用AI履歷掃描，將學習歷程檔案或自製履歷轉換為企業慣用的標準格式，並提供從履歷撰寫、面試準備到履歷投遞的一站式服務，大幅降低摸索成本，提升新鮮人就業成功率。

另外，為協助學生從校園銜接職場，台師大和104人力銀行還將推出結合職涯規劃與發展的「共創課程」，包括履歷撰寫、業師授課、模擬面試等，幫助學生打造完整且具前瞻性的職涯發展藍圖。

