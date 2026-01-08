創新高教 國際跨域：國立政治大學創新國際學院發展與反思

【文．杜文苓／國立政治大學創新國際學院院長】

在2020年春天，我接獲學校任務，希望協助已在教育部立案之創新國際學院（International College of Innovation，簡稱創國學院或ICI）的建立與發展。彼時學院尚未開始招生，如何承擔著創新國際之名，打造一個不同立基於傳統學習模式科系的學院？這樣的學院要培養出什麼樣的學生？應該提供什麼樣的學習內容？如何打造課程地圖？開創從未有前例的學程，又如何找到理想的師資？沒有國際招收大學生經驗的國立政治大學（簡稱政大），如何進入不同社會差異頗大的高中升學體制，說服學生與家長將四年最黃金的大學生涯，賭注於臺灣的新興學程？而緊接著COVID-19疫情的打擊，更使學院還未開張，就遇到空前的招生挑戰。

高等教育國際化的意涵

面對許多未知築成的問題牆，從零開始打造創新國際學院的過程，也讓我們一步步思索著臺灣高教國際化的意義與課題。創國學院初始成立宗旨在於協助政大整體及所有學院發展國際化、建立雙語教學研究的共同資源及資產。但國際化到底是什麼？大家的想像卻深淺不一，差距甚大。一般來說，無論是國際招生或全英語授課的推廣，都被視為高教國際化成果的重要指標。對於非英語系國家的臺灣而言，國際化的實踐往往與全英語課程畫上等號，似乎只要開設全英語課程，提升外籍學生數量，即能實現「國際化大學」的願景。

但我們認為，國際化不應被簡化為語言轉換與國際招生，更深一層思考，真正的國際化是知識與文化的交流，是多語言、多視角的對話與碰撞，是來自不同背景的師生彼此學習與尊重多元的機會，也是重新解讀世界的一種途徑。學院教師群於發展課務、學務中不斷討論與辯證，並清楚知道，高教國際化並不等同於英語教學。因為，臺灣高教要能吸引世界人才，是擁有除了提供基礎英語環境外的其他元素，包括民主自由的社會、尊重包容而友善的環境、科技經濟發展優勢、中文語言學習機會等。了解臺灣的優勢，並藉此找到與世界的接合點，從而深化臺灣與國際的連結，我們才能彰顯臺灣在國際高教市場上的重要特色，也才有可能在招生國際盃賽事中脫穎而出。

換言之，我們必須在國際趨勢中了解世界未來發展需求與臺灣利基，掌握臺灣高教相較於其他國家高教的優勢與價值，戰略性地布局與拓展臺灣軟實力，貢獻於世界之知識文明與人才培育，而尋找出一條務實的高教國際化路徑。這進一步說明，我們需要打造的國際化教研環境，是要能站在東亞區域的視野，看見國際趨勢及其知識生產脈絡，回應全球面對的重要課題，如21世紀盛行的氣候變遷、新興科技發展、地緣政治衝突、人口流動及公共衛生等議題。

上述議題皆具跨國界與跨領域的特質，挑戰了傳統的學科邊界，使高等教育必須跨出傳統單一學科視角看問題找解方，而需要更有跨領域與貼近社會現實分析的研究教學能力，促進專業領域知識動態性的互動，連結學術與社會、政策界、地方社區與全球治理。傳統專業知識學習若缺乏跨域視野與合作能力的訓練，將很難回應未來人才需求。舉例而言，氣候變遷不只是自然科學的現象與評估，它涉及能源政策、社會不平等、科技創新、金融產業機制的調整、文化差異回應，以及法律制度改變等；而AI的發展應用，也不僅涉及程式語言與演算法，更有倫理、勞動市場變動、隱私權、數據正義、公共參與等交錯議題，需要專業投入，更需要知識轉譯與整合分析協作執行能力的培養，促使高等教育從跨學科（interdisciplinary）走向跨科際（transdisciplinary），促使相關研究與人才培育為複雜社會課題提出貢獻。

回應高教國際化的嶄新學程：創新國際學院

前述的高教國際化認知，使創國學院在發展之初，即不走傳統著重於外籍師資引進、本／外籍生分割教學、輸入外國學術教材、宣傳全英語授課的學程規劃，而是希望朝向跨界跨域融合、結合在地實作經驗、創造更多對話互動空間。我們希望能形塑深具臺灣特色的國際化高等教育環境，使學生同時具備全球、在地視野，又能充分運用多語與跨文化學習優勢，成為擁有多方協作與知識轉譯能力，可以從容而熱情地面向未來的領導人物。

一、多元學習、自然融合的國際學習環境

在上述理念下，創國學院以跨領域議題為導向的核心教學作為目標，並為此網羅具備跨域與英語教學能力之優秀師資，逐年建立學院特色。成立五年多來，隨著學院每個階段的發展，面對逐漸擴展的國際師生組成特質，也讓我們發展更多豐富的教育元素。其中，Harry Harding教授在創國學院第二年的共識營中，提出學院的創新性可以立基於結合博雅（liberal art）與專業技能（professional skill）的教育，更成為我們整合ICI跨域課程藍圖的重要基石。同時，即便學士班學程是全英語授課，但我們並不以英語學程為主要訴求，而是希望善用本、外籍學生混合比例的組成註1，營造自然的英語學習環境。透過本籍生與國際同儕共同學習，於互動中刺激思考，以發展訓練合作能力的國際學程為目標，回應我們對高教國際化的期待。

換言之，創國學院期待打造的國際化教學環境，是一個可以讓國際語言自然運用的生態環境、一個跨文化互動交流的生態體系，也是一個可以搭建並強化跨國教學夥伴關係，連結臺灣在地組織，使之兼具國際／在地的多元學習、自然融合的教學環境。在課程教學設計上，我們希望形塑自然多元的課程互動環境，進而強化學生表達力與跨文化溝通能力。事實上，國際元素使課程充滿多元互動的可能，許多在創國學院教授課程的老師，都會對學生參與熱烈的課堂氣氛印象深刻，認為相較於傳統系院課程習慣單向傳授模式，較能感受到學生的活潑主動。學院更透過EMI課程訓練資源，邀請專家觀課評估，協助教師們在課程設計上不斷精進調整。

今日，學院開授的EMI專業課程高達九成以上，廣泛歡迎他院的本籍、外籍生以及交換生來選修；並透過共掛或合授方式，協助其他學院開設國際課程。強調本外籍混合的國際學程，成為院內國際生及其他系所國際交換生的熱門選擇，除了提供學院專業課程的學習選擇，也大量滿足校內國際生與交換生的修課需求。對本籍生而言，創國學院所提供的英語授課環境並不只限於課堂內，因為大量的外籍同儕，課程要求的實作演練、密集討論，都使英文的運用延伸到課外與日常生活中。創國的國際化即是結合專題實作，促進學生跨文化自然互動，並可以使用非母語積極表達思考與意見。此外，為促進校園內多語、跨文化的交流，我們更鼓勵院內國際生修華語課程，課程設計也透過與政大其他優秀的跨領域中文課程合作，希望增進國際生使用中文報告以及與臺灣學生共學之機會，使政大整體可以透過ICI的創舉巧思與合作連結，共同打造國際化的堅實基礎。

二、打破學門界線、創新知識跨域想像

我們認為大學是知識創新的重要基地，希望學院教研組成可以打破學門界線，創新知識跨域想像。在實作上，我們推動跨學科教學模式，打破學門壁壘，並因應社會發展及重點領域產業需求，規劃「跨域基礎」、「主題領域」及「專業實踐整合」 等課程，發展系統性跨領域「學術／特殊用途教學」，鼓勵學生跨領域學習、創新思維，體驗學院立基於結合專業技能與博雅素養的全方位教育模組設計。

1. 議題導向的跨域學程

在政大既有的人文社會優勢基礎上，創國加強打造「國際跨域」的教學環境。如前所述，其核心理念在於培育能以跨領域、整合思維回應全球與在地議題挑戰的新世代人才。是以，在學程設計上，我們嘗試跳脫傳統學科框架，以議題導向作為學程設計的核心理念，期以具體的社會議題為出發點，引導學生將理論與實務相互結合，同時促進跨領域對話、提供跨國與跨文化的交流機會，打造一個兼具國際整合視野與在地實務思考的國際化教育環境。

為此，創國學士班提供三軌專題設計，分別為永續與社會（Sustainability & Society, SS）、全球治理（Global Governance, GG）以及資料分析（Data Analytics, DA）。如圖一所示，為使學生兼具博雅與專技的整合訓練，我們在大一大二不分軌，學生需要完成全球研究導論、經濟學、統計學、程式設計與研究方法等必修課，並於群A課程中根據專題屬性推出基礎專業課程組合，讓學生可以依照自身興趣挑選領域，自行規劃學習路徑。大三、大四則是著重專題實作的群B跨域進階課程，這些課程皆為議題導向，並強調跨公私部門合作，有些課程更是以業主出題、學生解題的方式來進行，讓學生參與專題實作的同時，也有機會與校外單位建立連結。簡言之，這三大跨域課程路徑設計極具彈性，希望提供學生多元的學習空間，而議題導向與重視實務操作的課程設計，更使學生有機會運用多重視角理解單一議題，磨練整合與跨域思考的能力。

2. 結合國際與跨科際協作元素的課程設計

回應創國學程的國際化目標，從基礎專業到跨域進階，我們希望每一堂課的設計都具有國際與跨科際協作的元素。一方面，創國學院作為政大國際化的節點，接獲許多國際學者來臺合作研究與教學的意願；也有因為跨校院在特定議題上的合作邀請，所延伸的國際知識社群交流。由於交流機會甚多甚廣，學院課堂上常出現一些在外界舉足輕重的人物分享指導，如Bloomberg共同創辦人或MIT媒體實驗室重要成員（國立政治大學創新國際學院，2024），令許多有他校學習經驗的國際交換生感到驚艷。另一方面，創國學院也致力於成為校內外跨域協作的匯聚點，透過課程期末報告平台，除了與產業界、政府部門與非政府組織的合作，更有促使不同學科專業互動學習的企圖，期使人文社會科學領域發展在大時代的快速變遷中能與時俱進。這樣的跨域思考貫穿著創國學院的課堂設計、討論與師資安排，打造圍繞全球議題且跨領域融合的學習環境。

以下僅舉兩例結合課程的展覽活動，說明創國學院的課程設計特色：

●InnoFest期末聯展

ICI於2022年開啟Innofest聯展活動，希望展現學生在跨領域、國際、創新和專案導向的學習成果。但首年遇到疫情僅能線上辦理，計有3個班級21個專案參加。2023年擴大到實體形式，集合創國學院10堂課程參與，展現學生將人工智慧技術、數據分析和人文社會方法相結合的無限創意，回應都市、永續、移民和教育等社會議題的挑戰（國立政治大學創新國際學院，2023）。令人驚艷的是，一些學生作品獲得外界矚目，有機會將聯展成果發展成實業合作項目。2024年InnoFest@ICI則擴大到19個班級140個專案與超過560名學生參與，邀請校內各院相關課程共同投入，展現學生在AI應用上融合永續理念，激發AI學習多元思維的豐富想像力、反思與專案企劃能力（ICI NCCU, 2024；國立政治大學人工智慧跨域研究中心，2024）。

三年的成功經驗，使Innofest於2025年升格為例行的校級活動，吸引更多跨院、跨校課程的參與，並邀請更多企業共襄盛舉。凸顯政大課程在人工智慧的跨領域應用上從社會科學到技術創新的成果。這個由創國學院播下發展的種子，協助學生與學校在AI科技應用上的創意與課題解決能力被看見。而聯展的安排與協調更搭配著整學期的課程設計與相互溝通對齊，過程中深化了產官學合作與跨院的交流協作，讓展覽不僅是學生學習成果的展示，更以人文社科的多元視角貢獻於AI生態系的發展（ICI NCCU, 2025）。

●世界模擬衛生大會

世界模擬衛生大會是創國學院開設「全球衛生治理」這門課的期末發表成果，從創院第一年開始，即結合跨國、跨校、跨域等特質的創國旗艦課程。授課老師包括來自美國的公共衛生領域權威教授，以及具法律、醫學、社會、經濟、外交與實務經驗的講師群。此課程第一年舉辦，即被當時尚未併校的國立陽明大學校長所注意，直言這樣重要的課程居然是由沒有醫學院與公衛系所的政大推出；第二年開始，此課程即與合併後的國立陽明交通大學合作開設。全球衛生治理面向廣泛，修課學生有機會到重要相關機構（如醫院、國際合作發展基金會等）參訪，學院與國際衛生治理社群合辦研討會，也是課程國際連結的一環。2024年底的第五屆WHO Simulation會議，有來自 15個國家的30多名學生參與，以「流感大流行與氣候變遷」為主題，讓學生們分別代表7個國家（泰國、越南、澳洲、帛琉、印度、中國、美國）及 WHO，模擬在全球衛生危機中的治理與合作。

此門課程常有駐臺使節與國際衛生專家擔任嘉賓，提供專業評點與指導。活動強調學生在擬真環境中學習國際協商與政策治理，展現ICI在全球治理領域打破學術藩籬，帶領學生共同思索重要課題的教研創新與突破，為培育未來全球衛生治理領袖人才貢獻一份心力。更多課程介紹，可參見影片「2022全球衛生治理課程暨模擬衛生大會 | ICI劃出課堂新疆界 Crafting Health Leaders: The ICI Way to Global Innovation」（ICI NCCU, 2023b），以及「2024 政大 x 陽明交大 WHO Simulation會議圓滿落幕」文字影音相關報導（國立政治大學創新國際學院，2025）。

想像擴大、連結不斷的課程實踐

國際連結在地充分展現在創國學院的USR計畫，為此發展出幾堂移民與文化相關課程，每學年也都舉辦別具特色的期末展，如「ICI Course: Migration 101 | 咫尺天涯移民展 Mi Country Exposition」（ICI NCCU, 2023a），並進一步結合學院相關永續課程，開拓Inclusive Innovation USR Project Exhibition，今年更透過新開出的實作課，端出從理解到行動，與移工同行的「政大移民工營」。此外，創國學院積極拓展國際交流網絡，期許發展更多學生國際交換、教研合作計畫或雙學位制度等，為學生打造更寬廣的國際視野。同時，更嘗試企業媒合等互動機會，鼓勵多方探索嘗試。2025年與AMD合作設置全英語人工智慧創新應用微學程，鏈結產學研合作，期許促進AI應用生態系發展，加強培育人才在人工智慧（AI）領域之應用能力即是一例。

類似「社會創新設計實作」總整課程的開設，旨在提供學生面對與思考國際／在地複雜課題，運用各種專業、溝通技能，分析問題，提出解方，回應學院「強調國際溝通能力與表達力，創造國際語言運用自然生態系」，以及「透過專案促進學生國際／在地溝通能力」的課程設計目標。這其中都有學院專兼任老師們不厭其煩地嘗試、協調與對外連結的努力，為學程的創新國際下了重要註腳。不論是有關社會科學的大數據，聯結地方社區與國際的USR、地方創生、寶藏岩社群藝術探索（創新國際學院，2024），皆為學生留下深刻的學習印記，也讓我們得以透過ICI這個充滿國際跨域元素的實驗基地，創造高教夢想。

推動國際化的挑戰與反思

創國學院成長至今，已招收超過30個國家的學生，學院在校生有近300人的規模，但若加上政大其他學院的國際生與交換生，在創國修課人數更達千人。師資與行政人員規模都不到二位數的量體，一路走來跌跌撞撞，過去幾年，同事們都以「一週內如果沒有遇到兩三件新鮮事或難題挑戰，就好像不是在創國」等話語互相安慰。多元學生共聚一堂學習是教育亮點，但無法期盼沒有文化衝突；學生背景差異甚大，語言使用與學科基礎不一也使教學現場充滿挑戰，教師不僅需在語言載體與內容深度間取得平衡，更要能協調不同知識體系間的轉譯。

而跨域課程的開設涉及多方協作，國際合作與交流更需跨越時區與地域，面臨例行的教師評鑑、課程歸屬與經費分配等既有制度，創新跨域教學與國際連結合作的代價是數不盡的行政協調與溝通。即便挑戰重重，但路途中有許多校內外貴人們的提點加持與老師們在教學、輔導與研究上的用心投入，創國學院逐步發展出「共教共學」模式，學院不同領域的專兼任教師會共同討論課綱與設計教學活動，每年的共識營一起檢視課程地圖，分析學院在高教版圖中的角色與教育目標，促進教師之間的知識對話與專業成長。加上行政同仁們提供堅實的行政支援，來自各方到此相遇的學生們激盪出的新火花，使學院可以不斷自我提升、開創新局。能自豪的說出ICI經驗開創臺灣標竿性的國際高教學程，真的帶有一點運氣成分。

如果創國學院的教研特色能為臺灣高教品牌再造所用，那麼，我們需要針對臺灣高教的國際化，透過積極討論與經驗分享，發展共同視野，打破國際化等同於全英語學程的迷思，讓資源投入與制度配套能夠支持學程的國際與創新發展目標。不得不說，過往臺灣高教奉行的擴張性邏輯，學教務制度與資源分配以生員數目為主要考量，已不符合時代需求。以創國學院來說，生師比例遠高於一般傳統科系，教師員額在僧多米少情況下僅能在激烈競爭中爭取機會。學院擔負的複雜跨域、跨國與跨界、跨文化之國際以及領域開拓任務，教學創新、輔導加乘、行政服務倍增等，都無法在傳統擴張性邏輯中被計算考量。高教國際化在世界變動浪潮中不進則退，創建基礎需要勇氣、決心與幸運，但若無法在好不容易打下的基礎上得到合理的人力、空間等資源配置以及制度的支援，使其持續增能（scale up）地跨過穩健成長門檻，既有規模與運作分工恐埋沒於後起直追的洪流中。

進一步言，創國這樣充滿實驗性質的學院，無法單靠自我的努力與優異來成就國際化的大局，更多是需要依靠外部條件的改善與外在資源的支持。試想，吸引國際生來臺的不會是一個學院可以提供的課程（即便我們設計的課程如此精彩），而是臺灣以及學校整體可以提供的校園內外教育條件，包括多語言學習、獎學金支援、友善包容的校園環境、企業與第三部門實習機會、國際交流觸角等。學院在教學研發上需要積極的制度架接，以善用外在環境與整合資源，透過相關合作，集眾人之力，培育具備宏觀視野與實務推動能力的領導人物。對外籍生而言，學院創新包容的課程設計，使其得以軟著陸於一塊相對陌生的學習環境，可以認識在地、喜愛臺灣；對本籍生而言，在大學階段即可透過同學近距離了解多元文化，自然使用非母語與他人跨域協作，更是相當難得。

在這些實踐過程中，創國教師與同仁們扮演著制度與教育現場間的橋接者與催化劑，透過課程設計與多元學生互動，累積多方協作、共學共創的經驗值；而各種制度碰撞，包括華語課程系統提供、難民身份的申請入學資格問題、外籍教師工作年資計算證明、外師留臺支持、中英通識學分對應本外僑籍生的不同規範、畢業學程名稱設定等，還有EMI學程被認證卻無師資與經費支援，僅因雙語KPI只針對本國生；更曾因被認定為雙語學程，而無法納入教育部全英語學程招生名單，致使學生為拿外交部臺灣獎學金而放棄就讀本院，形成招生困境；促進本外籍融合、尊重多元、促進商討的校園空間設計極度缺乏；問題之多，不勝枚舉。而近年來臺灣能見度增高，創國學院更成為外國學者訪臺的重要窗口，有應接不暇的訪問需求，但整體高教缺乏接待國際學者完備的基礎建設，使國際學院在因應各種擴張需求倍感吃力。

我們幸運地得到各界的協助，將我們的部分困境轉化為制度調整的再思考。在問題一一解決與未解的同時，也檢視臺灣高教國際化可以走多遠。尤其是這樣大量仰賴樞紐型溝通、協調、整合、協作的學術教育工作，如何在高教體制下獲得肯認，並在不被過度消耗情況下，發揮節點的影響力，帶動大環境的國際化？這無寧需要高教主事者具備深思與遠見，並提供相應的人力與資源支持。畢竟，在高教體系中，國際化還未有具體共識，沒有想法便投入大量資源，可能付諸流水；但從實作中累積寶貴經驗，卻無上位高教國際策略布局與規模性增能思考的支持，也可能使今日國際化成果在得不到奧援中逐漸褪色。

▲中秋節交流活動。（政大提供）

結語

創國學院跳脫傳統學院分科系學程，嘗試結合跨域與國際的創新路徑，經過幾年的操作，我們認為，國際與跨域並非兩條平行線，而是一體兩面的拓展行動。透過議題導向的課程設計、跨領域跨國界的教學協作與社會實務的連結，我們可以重新定義知識的生產，並具體落實到教學實踐。簡言之，國際化不應只是對外開放的宣稱，而更應具內省力與創造性。這樣的國際化，才會成為臺灣在全球高等教育地景中，建立獨特定位，吸引優秀學子的關鍵契機。

◎註

1. 其中五分之三來自國際，五分之二為本國生。

2. 創國學院外籍生含僑生名額約45至50人、國內招生名額約26至28人。

3. 有興趣於跨文化交流、開放靈活，並具全球公共事務學習熱忱的學生。

※因篇幅限制，詳細參考資料請見評鑑雙月刊第119期p.29-36