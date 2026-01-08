從非都會到區域樞紐：中正大學以行動續航的雙語化落地實踐

【文．陳玟君／國立中正大學外國語文學系副教授兼語言中心主任】

隨著《2030雙語國家政策發展藍圖》與教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」的推動，全臺高教機構及學術界加速普遍化以英語為媒介之教學（English Medium Instruction, EMI） 場域，並以「重點培育標竿」與「普及提升」雙軌治理，意在同時推進學科專業、學術英語能力的整合。以上目標在可見的未來自然實踐在國際化明顯的都會區。

由宏觀而立勢：經營非都會型的校園雙語化

都市型學校在雙語計畫之前多已經致力營造跨文化的校園環境，輔以周遭多元人口所形成的外在環境，青年學子長期能在豐富文化交織中培養國際視野及語言交流日常，並且深刻了解需要從多樣社群互動中發展全球競爭力與包容力，從而促進其社會適應力和未來國際發展的能力，因此推行雙語校園是以社會需求出發。反之，位於中南部的縣市如彰雲嘉嘉加上北臺南及南投地區，長期面臨國際資源與語言環境的結構性相對落差，如本校國立中正大學（簡稱中正）位於北嘉義民雄鄉，處於「英語使用機會少、專業外語師資不足、國際交流動能相對薄弱」的現況。相較於五都市區擁有充足的外籍師資、外來人口、多語社群網絡等等城鄉差距，這種外在環境使學生在國際視野與英語實用經驗及需求上的成長受限，也使教師推行EMI課程時必須兼顧語言支援與學習焦慮的調適，形成與都會型院校截然不同的挑戰。

於中觀而審勢：對內「雙語共生」，對外「區域共榮」

但正因以上之客觀因素及外在條件，中正在彰雲嘉嘉及北臺南地區的推動的樞紐定位及外溢效應至關重大。因此就算面對以上所述之城鄉差距和地理位置特色，中正承擔起縮短「城鄉差距」的重任，定位自己為區域資源的整合平台，作為地方-中央、地方-國際之間的橋樑，積極於110學年申請國家雙語政策第一期，逆風而生成為彰雲嘉嘉地區唯一獲教育部「重點培育學院」資格（工、管理、教育）之大學。在112學年一項重大組織轉型是將校級語言中心升級成校級雙語資源推動中心、三大重點學院形成衛星組織。筆者亦是在這個組織調整時開始擔任語言中心主任及校級計畫執行長，憑藉多年在全國大專院校及區域資源中心擔任第一線EMI師培講師及連續三年擔任台灣評鑑協會雙語計畫自評及書評評審委員之經歷，全力推動這項重點策略將本校的資源重新校準與整合：如同將原本獨立運轉、資源自給自足的精銳「特遣艦隊」，結合進化為一艘戰力加倍的「航空母艦」。透過結構性的優化，本校於113學年榮獲工程及社會科學雙領域標竿榮譽。透過將「語言中心」升級為「雙語資源推動中心」，使學校在行政支持上從「被動支援」轉向「主導戰略配置」，全面培力以「雙語校園永續經營」：語言中心負責舉辦大型競賽活動、語言學習攻略講座、教授通識英語，並提供一對一英語輔導，亦帶入Fulbright學術基金會的外籍師資夥伴合辦進階EMI TA工作坊及夏令營。教師工作坊及English Café、Writing Workshops、Cultural Clubs則在三重點學院專屬空間茁壯並各具特色。不僅每週舉辦，並邀請全校師生一起參加。這樣的跨語、跨文化之共學模式在理學院也已經萌芽，由校級資源中心扶植也已經成為EMI學院預備軍。更難得的是中正語言中心同時設有華語組，因此帶入華語生（也是校內國際教師及外籍生）與本國生共學，為難得的「雙語共生」生態。

中正定位雙語教育的核心並不窄化為「全英語教學」，而是以全球在地化（glocalization）的視角，整合語言、學科與文化三維度，將「雙語」定位為提升學術、專業語文素養（disciplinary literacies）之路徑。換言之，並非僅以開課數、比例作為終點，而是起點。此一「以語促專、以專導語」的觀點，要求課程設計與學習評估同時兼顧內容、語言與文化，避免將推動流於外顯指標的競逐（高實玫、鄒文莉，2021；黃琇屏，2022）。中正於113學年度轉型一級單位語言中心成「校級雙語資源推動中心」統籌治理，搭配師資培訓、全校EMI課程儀表板、觀課機制、經費配置、AI智慧教學工具及學習資源平台支撐，落實制度化品保與混成學習環境，打造校園新日常。雙語校園的新日常以質量並進：自113學年度每年超過60門EMI課程完成觀課並逐年遞增；學生對於「課程目標清晰度」、「學習支持度」之平均評分皆高於4.2分（5分制）。109至113學年度，全校EMI課程數由235門增至542門；其中非重點學院亦新增182門。修課指標方面，在前年由工學院首先達成大二與碩一學生修習EMI學分比例達20%以上。

秉持對內「雙語共生」，對外「區域共榮」的理念，中正串聯許多夥伴院校（如國立中興大學、南華大學等）資源共享，並同時從北中南資源中心及Fulbright學術交流基金會引進輔導資源，與財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）開發教材，形成區域型教師增能與學生培力網絡。中正不僅串聯鄰近大學，也將能量外擴至地方產業，協助嘉義科學園區及民雄工業區等主要產業聚落推動國際人才培育計畫，將學校的語言與專業量能轉化為地方產業的國際化助力，成為區域雙語教育多向量能樞紐。此角色不僅在課程輸出與師資培育上發揮帶動效應，亦在行政輔導與學術交流方面扮演關鍵節點，凸顯永續經營方針。

政策驅動固然加速量化擴張與國際能見度，但真正的挑戰在於學校在各種主觀、客觀環境與條件下，如何將「雙語」導入專業學習歷程與課室互動品質的深層變革，持續提升學生在學術與專業情境中的英語產出能力。立足雲嘉南交界、國際資源相對稀缺地帶，亟需長駐之國際專業支援以縮短城鄉落差、鞏固校園與行政雙語化，並擴散影響至鄰近院校與社區。在非都會區的雙語推動情境中，語言中心絕非附加資源，而是使雙語政策落地成為「可行、可持續、可擴散」的關鍵基礎建設。計畫採「校級統籌×院端落實」之合作機制（圖一），涵蓋觀課回饋、師培社群扶植、學生輔導、助教培訓，橫向協力國際處將雙語化成果具象外顯於行政及學術全球交流平台，呼應「國際移動力專業人才的培育」、「學術國際影響力之強化」，進而確立「國際合作與全球接軌之卓越大學」之定位，以「成為培育卓越專業人才之國際知名大學」為校務發展願景。

以微觀而見質：雙語校園新日常

語言、生活、文化、學術多層面的「雙語共生」是中正共學校園的新日常：本國生練外語、外籍生學華語，主打大幅提升目標語使用的頻率與真實應用場域。雙語校園的新日常舉例而言，113學年第2學期，語言中心舉辦全校性「CCU again, CU in my frame! 創意短影音競賽」，回應新世代學生日益多元的學習需求，並打造跨文化理解與創意思維共構的表達場域。任務導向的影像創作加上外語使用，讓本籍與國際學生以第一人稱視角重新詮釋校園文化，在構思與比較的過程中深化對自身學習環境與適應策略。語言實踐與多模態表達的整合，英語為共通語及各種第二外語成為學生在真實語境中輸出形成多模態敘事力、培養反思與創造性表達。由全校師生投票人氣獎，強化成果公開展現與社群回饋，使學生能從「有效溝通」的觀眾視角規劃內容，進一步提升數位素養與公共溝通意識，展現主動學習、自我探索與跨文化對話的實踐。

藉著短影音競賽引起國際生、本國生的迴響，本學期趁勢結合實體解謎與知識競賽為主軸，再推「語」你一戰（Jeopardy文化知識生存戰），打造趣味性與挑戰性兼具的遊戲化學習體驗，鼓勵學生在遊戲情境中探索英、華、日等語言，提升語言運用能力、文化理解力與跨國、跨語夥伴團隊合作精神，並重新認識校園空間與在地文化特色。語言不再是被測驗的能力，而是理解文化、協作溝通與建構意義的工具。語言中心以這些大型競賽示範如何主動突破非都會型大學在雙語推動上的結構性處境。在缺乏日常可得的英語使用場域，語言接觸不再單純仰賴課程內部安排。創造語言使用情境，透過遊戲化學習、任務導向與跨文化主題設計，將原本零散、偶發的語言使用機會，轉化為可預期、可參與、可複製的學習經驗。此類活動不僅補足非都會區自然沉浸的不足，也使語言支持成為校園新日常的一環。

以上的競賽活動都是促進學生將通識英語的課內學習體現實用與趣味兼具的催化劑。中正語言中心重新界定通識英語的功能定位：跳脫傳統語言能力補救或均質化訓練課程，銜接學生進入 EMI 與專業學習的「前導門戶」，轉型為具學術與專業導向的模組化課程。此一轉向，讓通識英語成為學生建立學術語言、學習策略與跨文化素養的起點，而非終點。例如，強化學術閱讀、聽講、摘要、簡報與基礎寫作，充分接軌EMI 課程中常見的語言任務與評量形式。通識英語正是在此脈絡下，將通識課程縮小班級，盡量滿足學生領域別及個人學習需求，同時提升B2通過率。因此可謂是重新定位為雙語校園的基礎工程與關鍵支點──既為EMI課程鋪路，也為學生長期的專業發展奠定學術素養。

▲跨文化短影音作品。（中正提供）

▲「語」你一戰：Jeopardy文化知識生存戰，跨國、跨語夥伴團隊合作。（中正提供）

復宏觀而定志：「替代性沉浸」的戰略

承接前述對非都會型雙語推動條件與校級實踐的分析，本節進一步將視角拉回政策治理與體系運作層次，檢視本校如何在既有限制中，透過數位與公共敘事機制，重新形塑雙語學習的結構性條件與發展方向。非都會型大學的雙語環境中，雙語化學習需要創造機會、創造動力、提升氛圍，更需要保持資訊更新及流通。換句話說，當實體國際接觸機會受限時，雙語治理的關鍵在於如何讓課室內的學習轉化為具備社會影響力的公共敘事。觀察近年七所全校型大學雙語計畫的經營趨勢，社群媒體（簡稱社媒）已成為落實政策的重要場域。各校透過影像與故事化敘事，將侷限於校內外的落地策略與實踐歷程轉化為可傳播的數位內容。此舉並非單純的績效展示，而是積極回應雙語政策對於「社會溝通與能見度」的期待。從整合行銷傳播（Integrated Marketing Communications）理論的觀點來看（Schultz et al., 1993），高等教育機構在推動雙語政策時，所面對的是由學生、家長、教師、政策單位與社會大眾所構成的多元互動關係人結構。政策推廣得跨出制度設計與校內實作層次，打造受眾友善的訊息流通平台疊架。現今多元又多模態的社媒恰巧具備跨平台連動與高度互動的特性，能夠形塑連續且一致的公共敘事脈絡，並促進政策理念、學習實踐與社會理解之間的雙向對話。透過影像、故事與學習歷程的呈現，原本抽象而制度化的政策內涵得以被轉譯為貼近日常經驗的具體情境，使雙語學習不再僅止於課室內部，而逐步成為可被社會看見、理解並產生共感的公共教育行動。進一步觀察七所全校型大學之社媒內容，近年於雙語計畫相關社媒經營上，逐漸呈現出高度一致的內容配置與敘事取向：研究成果、課程實踐、師資發展、學生參與、校內外活動、跨校與跨機構合作以及其他輔助性資訊等七大類型。其中，「跨校與跨機構合作」特別在近期受到強調，正反映出臺灣雙語政策對於資源共享、區域串聯與資源中心外溢功能的明確發展。可見得各校在社媒上的呈現，已不再侷限於單點活動或成果展示，而是逐步建構出一種具回應政策的敘事模式：透過課程內容說明雙語如何嵌入學習歷程，藉由師資增能呈現教學品質的制度支撐，透過學生參與描繪學習者的實際經驗，並同時展現學校如何與其他大學或資源中心協作，共同承擔雙語推動的系統性任務。此類內容結構的轉變，使社媒不僅成為資訊發布管道，更成為政策理念得以被具體化、被理解並被連結至實際行動的重要公共場域。

對中正而言，社群平台的功能比都會型院校更關鍵。不僅止於資訊發布，而是彌補實體語言生態不足的關鍵「補強機制」。不同於都會區大學得以仰賴自然形成的語言沉浸情境，非都會區大學必須透過制度化手段，將社群平台建構為學習生態的延伸層，發揮「替代性沉浸」的戰略功能，以重構語言流動的機會。在此策略思維下，中正之社媒經營（Facebook 粉專、YouTube 頻道與 Instagram 帳號）呈現出高度制度化、任務導向且分眾分流的特徵，並非以單一宣傳為目的，而是圍繞雙語學習歷程進行持續性鋪陳。筆者帶領一組由本校外文系、英語教學研究生及傳播系學生組成「宣傳小組」，穩定生產素材持續日更。相關內容多以雙語或英語呈現，結合影像、短影音與情境化文字，將原本零散且偶發的語言接觸，轉化為可預期、可重複的學習刺激。具體而言，Instagram 以高頻、貼近人氣話題的語言主題性輸入（如每日一句與活動Reels）維持學生的持續接觸與參與；YouTube則透過英檢備考技巧與EMI教學優良實踐（Good Practices）的深度影音，支撐學術與學習策略層面的語言需求；Facebook粉專負責整合性資訊發布與制度性動員，確保雙語相關活動與獎勵資訊得以有效傳遞。此一「分眾分流、平台協作」的經營模式，使社媒不再只是課程之外的宣傳工具，而是與語言中心、課程設計與學習支持系統相互扣合的制度化延伸場域，透過持續更新與接地氣的內容擴大點線面資訊接觸機制，於非都會型大學的條件限制下，具體落實「替代性沉浸」作為雙語日常的關鍵實踐。在社群治理機制逐步成熟之際，中正進一步面臨的課題，是如何將這些分散於平台與實作層面的雙語支持，整合為具制度穩定性與區域擴散力的永續推動架構。此一課題的提出，正標誌著中正雙語推動由策略選擇邁向制度定錨的關鍵轉折，也為下一階段以制度永續回應區域責任奠定論述基礎。

以制度而永續：從策略實踐到區域型雙語實踐模式

從客觀、主觀環境分析，從他山之石到落地實踐分析，中正已建立非都會大學可經營模式：雙語治理不僅是回應政策的必要行動，更是一項具前瞻性的校務工程及校際網絡建構，方能有動能持續優化、永續成長。「校級雙語資源推動中心」攜手重點學院共同打造雙語校園之沃土，培力其他四所學院加入系統性整合課程發展、師資培訓、學習支持、社群治理與品質品保等關鍵面向。更為重要的是，校園新日常所帶動的「雙語共生」，讓學生得以循序累積學術與專業語言能力，教師亦能在穩定支援下深化教學設計與課室互動。雙語不再被視為額外要求，而是自然融入學習歷程的核心素養，逐步形塑具韌性與延展性的校園文化。

隨著校內制度運作日趨成熟，中正進一步將雙語治理的視野延伸至「區域共榮」。透過與鄰近大學、資源中心及地方產業的持續協作，逐步建構跨校共享、鏈結資源中心連動的區域型雙語支持網絡，使校園累積的制度經驗與教學成果得以外溢，並轉化為促進區域人才培育與國際連結的重要資源。此一由校內治理走向區域共構的推進，彰顯中正在彰雲嘉嘉地區所扮演的關鍵樞紐角色。總結而言，中正之雙語推動，源於清楚的定位、結構與方針。由宏觀立勢、中觀布局、微觀實踐，再回歸校正定錨，中正逐步形塑兼顧在地條件、區域責任與國際連結的目標及路徑。此一路徑不僅回應當前政策目標，更為臺灣高等教育在多元區域情境下實現雙語永續，提供具前瞻性與可參照性的實踐模式。

