學測衝刺／數學 重視情境理解、概念整合

自一一一學年度起，學測數學正式區分為「數學A」與「數學B」兩個考科，考生可依升學需求自由選考。多位補教老師與高中教師分析，一一五學測數學將延續近兩年命題方向，整體難度可能略往中上移動，考題更重視情境理解與概念整合，而非單純刷題取勝。

得勝者文教老師解創智指出，現在數學考試已不再比誰題目做得多，而是檢驗學生是否真正把課本學懂，能否在陌生題型中提取關鍵條件、進行正確推理與計算。

針對數學A，補教老師林名揚分析，一一四年試題中出現不少前所未見的變化題，導致頂標、均標同步下滑。考量鑑別度與命題穩定性，預估一一五年極難題比率可能略降，但不會回到偏簡單路線，基礎題仍在，卻會被更多中等難度、需靈活應用的題目取代，僅熟悉傳統題型的考生恐感吃力。

他建議，考前至少完整練習近五年學測與分科測驗題目，時間允許再補充近四年各區模擬試題，但不必鑽研過於艱澀的怪題，應挑選能結合多個核心概念、符合課綱精神的題目練習。

準備方向上，解創智指出，數學A歷屆配分平均，一到四冊課本皆不可偏廢。目標頂標者，需特別加強平面與空間向量、空間直線與平面、平面線性變換、三角函數圖形等單元；目標前標者，應穩固一、二冊內容，三、四冊以代數為主，幾何則可選擇較熟悉部分深讀。

至於數學B，林名揚預估一一五年難度與去年相近，計算量不大，重點在於是否看懂生活情境、抓到核心概念。排列組合、機率與統計、成長與週期性數學模型，以及球面經緯線、單點透視法、圓錐截痕等B組特有內容，幾乎年年入題，考生不可忽略。

國立師大附中教師林煜家則提醒，學測為了鑑別考生，一定保留一定比率的基本題，中段考生策略尤其重要，務必先把能拿的分數全部拿穩，再挑戰高難度題目；作答時避免卡在單一題目影響節奏。

老師們一致建議，考前最後一周不宜再衝刺新題，應調整作息，確實複習錯題與觀念，穩住心情、把「一看就會」的題目全部做對，才是通往好成績的關鍵。（系列三）