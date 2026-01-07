全教總促調降班級人數 國小24人 國中25人

去年新生兒總數恐跌破十一萬，全教總昨偕立委召開記者會，抨擊教育部對少子女化態度被動，不應坐等人口減少，要求主動調降各級學校班級人數，國中小部分應從現行國小廿九人、國中卅人，分階段調降至廿四人、廿五人，落實精緻教育。

教育部在一一二學年承諾，目標一一四年將幼兒園班級人數調降至每班廿四人，全教總幼教委員會主委楊逸飛批評，幼兒園卅人的師生比是民國七十年訂定，接近半世紀都沒有調降，教育部至今還以「人口自然下降，就會達到每班廿四人」為由拖延。距離一一四學年度結束僅剩半年，教育部未提出修正草案，亦無任何實質推進措施。

針對中小學班級人數，全教總呼籲教育部應訂定階段性計畫，逐年調降。目標應從現行國小廿九人、國中卅人，分階段調降至國小每班廿四人、國中每班廿五人，以利教師進行差異化教學與個別指導。

高中部分，全教總高中職委員會主委巫彰玫則提到，一○八課綱推行之後，學校的課程結構有很大的改變，自主學習、彈性課程、多元選修都需要個別指導，但在目前的班級人數下，高中職老師可說是心有餘而力不足。因此，呼籲目前公立高中每班卅四人、私立高中每班四十四人，應調降到國中班級人數的水準。

全教總理事長侯俊良指出，對於少子女化趨勢，全教總多年來提倡精緻教育，而精緻教育的關鍵就展現在班級人數，當人數下降，就能落實個別化教學、提升與學生互動。

侯俊良認為，教育部未降低班級人數，可能是擔心地方政府會因此要求補助增聘員額的費用。儘管如此，教育部也不能坐等人口自然減少，而中小學部分屬於地方政府權責，呼籲地方首長同步調降。

教育部表示，理解各界對於提升教學品質與推動精緻教育的期待，有關調降各教育階段班級人數，教育部及各地方政府仍須綜合考量未來出生人口數變化趨勢、區域人口分布差異及師資供需結構等因素，並審慎評估對整體教育資源配置的影響。