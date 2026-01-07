全教總促調降班級人數 國小24人 國中25人
去年新生兒總數恐跌破十一萬，全教總昨偕立委召開記者會，抨擊教育部對少子女化態度被動，不應坐等人口減少，要求主動調降各級學校班級人數，國中小部分應從現行國小廿九人、國中卅人，分階段調降至廿四人、廿五人，落實精緻教育。
教育部在一一二學年承諾，目標一一四年將幼兒園班級人數調降至每班廿四人，全教總幼教委員會主委楊逸飛批評，幼兒園卅人的師生比是民國七十年訂定，接近半世紀都沒有調降，教育部至今還以「人口自然下降，就會達到每班廿四人」為由拖延。距離一一四學年度結束僅剩半年，教育部未提出修正草案，亦無任何實質推進措施。
針對中小學班級人數，全教總呼籲教育部應訂定階段性計畫，逐年調降。目標應從現行國小廿九人、國中卅人，分階段調降至國小每班廿四人、國中每班廿五人，以利教師進行差異化教學與個別指導。
高中部分，全教總高中職委員會主委巫彰玫則提到，一○八課綱推行之後，學校的課程結構有很大的改變，自主學習、彈性課程、多元選修都需要個別指導，但在目前的班級人數下，高中職老師可說是心有餘而力不足。因此，呼籲目前公立高中每班卅四人、私立高中每班四十四人，應調降到國中班級人數的水準。
全教總理事長侯俊良指出，對於少子女化趨勢，全教總多年來提倡精緻教育，而精緻教育的關鍵就展現在班級人數，當人數下降，就能落實個別化教學、提升與學生互動。
侯俊良認為，教育部未降低班級人數，可能是擔心地方政府會因此要求補助增聘員額的費用。儘管如此，教育部也不能坐等人口自然減少，而中小學部分屬於地方政府權責，呼籲地方首長同步調降。
教育部表示，理解各界對於提升教學品質與推動精緻教育的期待，有關調降各教育階段班級人數，教育部及各地方政府仍須綜合考量未來出生人口數變化趨勢、區域人口分布差異及師資供需結構等因素，並審慎評估對整體教育資源配置的影響。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言