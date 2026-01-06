基市教育處和學校聯手！開辦14個職群寒假營隊 開放家長和學生報名
基隆市政府教育處攜手各級學校，在寒假推出多元成長系列活動，結合運動、科技、探索與實作，陪伴孩子們在寒假中拓展視野、發掘潛能，名額有限，提醒有興趣的家長與學生，把握機會報名。
教育處今天表示，寒假營隊活動橫跨體育競技、休閒活動、實用技能、科技創新5大領域，規劃14 個職群課程，對象涵蓋國小、國中、高中學生及親子家庭，讓孩子依興趣選課、按能力成長，天天都有新挑戰、新收穫，歡迎家長和學生上網（https://camps.kl.edu.tw/）報名。
教育處結合銘傳國中、百福國中、八斗高中、南榮國中等校資源，推出多元寒假職業試探與主題營隊，包括「百福科技中心寒假創客日」、「115原民文化好好玩」、「英語探索×數位創作雙語寒假營」、「田徑育樂營」、「學生足球冬令營」等，讓孩子在玩中學、做中學，提早探索未來方向。
運動領域方面，寒假期間開辦基隆市足球冬令營、基隆市學生棒球冬令營，持續培養基層運動實力。
足球冬令營由五堵國小與國立台灣海洋大學共同辦理，1月27日至2月8日分梯次舉行，招收國小至高中熱愛足球的學生，透過專業訓練強化體能與基礎技術，打造良好足球底蘊。學生棒球冬令營2月2日至6日登場，課程內容包含體能訓練、基本技術、攻守戰術、實戰演練等，提供有志棒球運動的學生完整培訓體驗。
銘傳國中和百福國中設立的「自造及科技教育中心」，寒假推出「百福科技中心寒假創客日」及多場人氣親子工作坊，如「戰鬥機器人國小1–3年級冬令營」、「月下聖誕樹」、「聲控招牌燈」、「棘輪陀螺」等，讓親子一同動手創作，在生活化學習中培養孩子的科技素養與創意思維。
教育處長徐嬿立表示，市府每年寒暑假持續為孩子打造多元學習舞台，希望孩子在運動、科技、人文與探索中全面成長，也讓親子在共同學習與陪伴中建立更緊密的關係。基隆的寒假，不只是放假，更是一段充滿成長、回憶與可能的學習旅程。
