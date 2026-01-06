拉齊公、私大學兼任教師鐘點費 教育部給九成補助
教育部日前公告115獎勵私立大學校院校務發展計畫要點修正規定，提高補助私校提升兼任教師鐘點費差額比率，且統一提高至補助九成，該方案將為期三年。但教育團體也表示，肯定教育部近年對私立學校提高補助，但也應於私校法、大學法研議加強對私校的監管。
根據統計，全台有超過四萬名大專校院兼任教師，過去許多私校兼任教師鐘點費長年低於公立學校，甚至不少私校仍維持32年前的鐘點費。對此，教育部去年修正專科以上學校兼任教師聘任辦法，明定私校兼任教師鐘點費不得低於公立，並於近期補助學校調升鐘點費後的差額，採專款專用。
教育部規定指出，明定私校自訂鐘點費支給基準不得低於公校規定，可能衝擊私校財務，提高補助私校兼任教師鐘點費差額比率，由現行50%或70%，統一提高至90%，為期3年至117年7月止。
教育部也向學校說明，但補助排除軍公教退休再任私校的兼任老師，於補助期滿後，將就私立大學校院校務發展、財務收支、教學品質、專兼任教師結構及政府財務等考量，滾動檢討後續補助。
高教工會研究員陳柏謙表示，教育部去年中公告修正聘任辦法，若私校不提升兼任教師鐘點費至公校的水平就會違規，且公、私立學校兼任教師鐘點費脫鉤已經數十年，教育部修正辦法是遲來的正義，本次願意透過編列預算給予補助也給予肯定。
但陳柏謙也強調，私校近年如教師薪資、學生學雜費補助等，都是政府用納稅人的錢做補貼，雖符合政府對高等教育投資的期望，但私校若有愈多資源來自公家經費，就不能再把自己視為私人企業，政府也應該如從大學法、私立學校法等層面著手，加強對私立學校的監管，確保其合規。
根據教育部大專校院校務資訊公開平台統計，114學年全台92所私立大專校院均全面提升兼任教師鐘點，正教授鐘點費1070、副教授920、助理教授855，講師則為780。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言