拉齊公、私大學兼任教師鐘點費 教育部給九成補助

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部日前公告115獎勵私立大學校院校務發展計畫要點修正規定，提高補助私校提升兼任教師鐘點費差額比率。圖／聯合報系資料照片
教育部日前公告115獎勵私立大學校院校務發展計畫要點修正規定，提高補助私校提升兼任教師鐘點費差額比率，且統一提高至補助九成，該方案將為期三年。但教育團體也表示，肯定教育部近年對私立學校提高補助，但也應於私校法、大學法研議加強對私校的監管。

根據統計，全台有超過四萬名大專校院兼任教師，過去許多私校兼任教師鐘點費長年低於公立學校，甚至不少私校仍維持32年前的鐘點費。對此，教育部去年修正專科以上學校兼任教師聘任辦法，明定私校兼任教師鐘點費不得低於公立，並於近期補助學校調升鐘點費後的差額，採專款專用。

教育部規定指出，明定私校自訂鐘點費支給基準不得低於公校規定，可能衝擊私校財務，提高補助私校兼任教師鐘點費差額比率，由現行50%或70%，統一提高至90%，為期3年至117年7月止。

教育部也向學校說明，但補助排除軍公教退休再任私校的兼任老師，於補助期滿後，將就私立大學校院校務發展、財務收支、教學品質、專兼任教師結構及政府財務等考量，滾動檢討後續補助。

高教工會研究員陳柏謙表示，教育部去年中公告修正聘任辦法，若私校不提升兼任教師鐘點費至公校的水平就會違規，且公、私立學校兼任教師鐘點費脫鉤已經數十年，教育部修正辦法是遲來的正義，本次願意透過編列預算給予補助也給予肯定。

但陳柏謙也強調，私校近年如教師薪資、學生學雜費補助等，都是政府用納稅人的錢做補貼，雖符合政府對高等教育投資的期望，但私校若有愈多資源來自公家經費，就不能再把自己視為私人企業，政府也應該如從大學法、私立學校法等層面著手，加強對私立學校的監管，確保其合規。

根據教育部大專校院校務資訊公開平台統計，114學年全台92所私立大專校院均全面提升兼任教師鐘點，正教授鐘點費1070、副教授920、助理教授855，講師則為780。

