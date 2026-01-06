宜蘭教育捷報！胡文聰、黃建榮獲全國校長領導卓越獎 四結國小金質獎
宜蘭教育之光！大同國中校長胡文聰及岳明國中小校長黃建榮獲教育部「校長領導卓越獎」，拿下教育界最高榮耀；「教學卓越獎」部分，四結國小榮獲金質獎、南澳高中國中部獲佳作，今天在縣務會議接受表揚。
全國競爭激烈56位校長與101所教學團隊中，宜蘭無論在校長個人或團隊都能夠脫穎而出。代理縣長林茂盛肯定獲獎校長與學校團隊的奉獻，為宜蘭塑造創新的教學典範。
這次榮獲教育界最高榮譽「校長領導卓越獎」大同國中胡文聰校長及岳明國中小黃建榮校長。大同鄉是山地鄉，胡文聰以「回應土地，喚醒文化，成就每個孩子」為核心精神，長期致力原鄉教育，深信文化認同是孩子自信的基石，帶領團隊將泰雅族祖先的智慧融入現代課程，讓學子在認同自我母體文化的同時，能具備走向世界、擁抱多元文化的勇氣。
岳明國中小黃建榮校長秉持「讓生命不一樣」教育信念，推動以學生為主體的教學改革，引導孩子透過自我探索與世界連結；在他帶領下，岳明國中小轉化為激發孩子生命獨特性與價值感的搖籃，讓教育不再只是單向的知識傳授。
除了校長個人領導受肯定，在「教學卓越獎」方面，四結國小以「HERO 吳沙城 綠蘭英雄村」方案榮獲全國金質獎，該方案帶領孩子深入探究吳沙與蘭陽開墾史，引發學生了解自身文化來處，培養在地認同感；此外，南澳高中國中部以「TAYAL 莎韻之鐘 SALI 美麗人生」方案榮獲佳作，展現原民文化結合現代教育的豐碩成果。
代理縣長林茂盛表示，今年宜蘭能從全國眾多優秀競爭者中脫穎而出，非常不易，縣府提升參賽計畫品質，特別邀請專家學者諮詢輔導，並辦理多場課程協作工作坊，持續支持學校發展特色課程與跨領域學習，目標是讓宜蘭的孩子能結合知識與生活經驗，成為具備自我認同感的「世界公民」。
