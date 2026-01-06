快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

宜蘭教育捷報！胡文聰、黃建榮獲全國校長領導卓越獎 四結國小金質獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
大同國中校長胡文聰及岳明國中小校長黃建榮獲教育部「校長領導卓越獎」，教育界最高榮耀；「教學卓越獎」部分，四結國小榮獲金質獎、南澳高中國中部獲佳作，今天接受表揚。圖／縣府提供
大同國中校長胡文聰及岳明國中小校長黃建榮獲教育部「校長領導卓越獎」，教育界最高榮耀；「教學卓越獎」部分，四結國小榮獲金質獎、南澳高中國中部獲佳作，今天接受表揚。圖／縣府提供

宜蘭教育之光！大同國中校長胡文聰及岳明國中小校長黃建榮獲教育部「校長領導卓越獎」，拿下教育界最高榮耀；「教學卓越獎」部分，四結國小榮獲金質獎、南澳高中國中部獲佳作，今天在縣務會議接受表揚。

全國競爭激烈56位校長與101所教學團隊中，宜蘭無論在校長個人或團隊都能夠脫穎而出。代理縣長林茂盛肯定獲獎校長與學校團隊的奉獻，為宜蘭塑造創新的教學典範。

這次榮獲教育界最高榮譽「校長領導卓越獎」大同國中胡文聰校長及岳明國中小黃建榮校長。大同鄉是山地鄉，胡文聰以「回應土地，喚醒文化，成就每個孩子」為核心精神，長期致力原鄉教育，深信文化認同是孩子自信的基石，帶領團隊將泰雅族祖先的智慧融入現代課程，讓學子在認同自我母體文化的同時，能具備走向世界、擁抱多元文化的勇氣。

岳明國中小黃建榮校長秉持「讓生命不一樣」教育信念，推動以學生為主體的教學改革，引導孩子透過自我探索與世界連結；在他帶領下，岳明國中小轉化為激發孩子生命獨特性與價值感的搖籃，讓教育不再只是單向的知識傳授。

除了校長個人領導受肯定，在「教學卓越獎」方面，四結國小以「HERO 吳沙城 綠蘭英雄村」方案榮獲全國金質獎，該方案帶領孩子深入探究吳沙與蘭陽開墾史，引發學生了解自身文化來處，培養在地認同感；此外，南澳高中國中部以「TAYAL 莎韻之鐘 SALI 美麗人生」方案榮獲佳作，展現原民文化結合現代教育的豐碩成果。

代理縣長林茂盛表示，今年宜蘭能從全國眾多優秀競爭者中脫穎而出，非常不易，縣府提升參賽計畫品質，特別邀請專家學者諮詢輔導，並辦理多場課程協作工作坊，持續支持學校發展特色課程與跨領域學習，目標是讓宜蘭的孩子能結合知識與生活經驗，成為具備自我認同感的「世界公民」。

大同國中校長胡文聰榮獲教育部「校長領導卓越獎」，國內教育界最高榮耀。圖／縣府提供
大同國中校長胡文聰榮獲教育部「校長領導卓越獎」，國內教育界最高榮耀。圖／縣府提供
岳明國中小校長黃建榮推動教學有特色、有亮點，獲教育部「校長領導卓越獎」殊榮，今天在縣務會議接受表揚。圖／縣府提供
岳明國中小校長黃建榮推動教學有特色、有亮點，獲教育部「校長領導卓越獎」殊榮，今天在縣務會議接受表揚。圖／縣府提供

延伸閱讀

國民黨何時協調宜蘭、花蓮誰出征？ 牛煦庭：別過度執著時間表

影／烏龜翻成日常？宜蘭不時都有翻車秀 市區郊區輪番上演！

台南楠西8.0度、高雄杉林9.1度 強烈冷氣團來了 今起愈來愈冷

立委邀部會考察送宜蘭3大紅包 成立「運動處」人力問題下月給答案

相關新聞

宜蘭教育捷報！胡文聰、黃建榮獲全國校長領導卓越獎 四結國小金質獎

宜蘭教育之光！大同國中校長胡文聰及岳明國中小校長黃建榮獲教育部「校長領導卓越獎」，拿下教育界最高榮耀；「教學卓越獎」部分...

少子化需精緻教育 教團盼調降班級人數

「隨著少子化趨勢，教育部應調降班級人數，降低教學負擔，確保教師教學品質！」全教總6日召開記者會…

出生率屢創新低 全教總籲調降班級人數、落實精緻教育

2025年新生兒恐跌破11萬，全教總今日偕同立委召開記者會，抨擊教育部對少子女化態度被動，似在坐等人口減少，要求主動調降...

影／台灣出生率屢創新低 全教總：落實精緻教育的重要契機

根據內政部最新統計，去年（2025）前11個月累計新生兒僅9萬8785人，面對台灣出生率屢創新低的現況，全教總今天舉行記...

文化幣1周內55.7萬人領取 結伴看早安場國片加碼歐趴金100點過好年

115年文化幣自元旦起開放領用。為了持續鼓勵青少年使用文化幣，文化部今年度將在4季，分別聯手4大IP代言，首波活動即由「...

苗縣憂新建教室無補助 教部：納入地方預算辦理

苗栗縣長鍾東錦表示，教育部不再補助新建教室，部分校舍工程可能前途未卜；教育部今天回應，財劃法修正後，地方政府財源相對充裕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。