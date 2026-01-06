少子化需精緻教育 教團盼調降班級人數

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
全教總6日呼籲教育部儘速調降班級人數，強化教師教學品質與減輕負擔。（中央社示意圖）
「隨著少子化趨勢，教育部應調降班級人數，降低教學負擔，確保教師教學品質！」全教總6日召開記者會，呼籲教育部在少子化趨勢下，應履行3年前調降班級人數的承諾，且即使未來出生率回升，也應該維持幼兒園班級人數調降至每班24人的規定，以優化教學現場環境。

不該「自然」降低人數

全教總理事長侯俊良表示，去年前11個月累計新生兒僅98785人，即便計入12月出生數，全年總出生人數應該還是跌破11萬大關。面對台灣出生率屢創新低的現況，教育部不應被動等待人口減少來「自然」降低班級人數，而應視此刻為提升教育品質的重要契機，即刻啟動修法，主動調降各學制班級人數。

侯俊良指出，教育部曾於112學年度承諾，114學年度將幼兒園班級人數調降至每班24人。但至今未提出修正草案，亦無任何實質推進措施。一方面，教育部拿「等待公共化比例達到一定程度」作為擋箭牌，卻始終無法說明何謂「一定程度」，也給不出具體時間表。

國小每班24人

另外，教育部也會以「都會區幼兒人數降不下來」為藉口，聲稱無法全面調降。此種心態無異於「坐視甚至期待」人口崩跌來自動解決行政難題，完全是在唱衰台灣的未來。

侯俊良質疑：「教育部的政策邏輯若是建立在人口減少上，那麼假設未來台灣出生率回升，難道班級人數又要走回頭路、重新調高嗎？」

全教總主張，教育部應把握當前人口轉型的契機，立即針對不同教育階段進行法規修正與執行：國中小的部分，應訂定階段性計畫，逐年調降每班學生人數，從現行標準國小29人、國中30人，分階段調降至國小每班24人、國中每班25人。

高中要銜接國中

高中部分：目前公立高中每班34人，私立高中每班44人的規模，難以落實108課綱適性揚才的目標。教育部應將公立高中每班人數降至得以銜接國中班級人數。

另外，現行法規雖有明確規範特教生師比，但因教育部推動消極，導致教學現場仍普遍存在生師比偏高狀況，應積極督促縣市落實各教育階段「資源班、巡迴班」之法定生師比。

