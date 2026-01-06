教師工會籲立即調降班級人數 別坐等人口減少
近來中小學、幼兒園教師的工作環境，受到各界關注。全國教師工會總聯合會今天呼籲，應修法調降各級學校班級人數，落實「精緻教育」，而不是被動等待少子女化和人口減少。
各縣市陸續出現教師荒，教育部於民國114年年底宣布多項中小學教師待遇調整措施，包括提高導師職務加給、鐘點費、增加行政工作獎金等。教育團體肯定政策方向，但仍認為補助不夠全面，待遇難以追上通貨膨脹。
全教總今天在台北召開記者會，提出另一個改善教學工作環境的建議，呼籲主動調降各教育階段的班級人數，藉此改善師生比，減輕教師的負擔。
全教總理事長侯俊良以幼兒園為例，教育部曾規劃將班級人數調降到24人，卻一直沒有具體時間表，並以都會區幼兒人數降不下來為藉口，聲稱無法全面調降。
侯俊良表示，政府不該坐等少子女化、人口崩跌，應把握當前人口轉型的契機，立即修正不同教育階段的法規。建議國小由現行每班29人調整為24人；國中由30人調整為25人；高中也應由現行公立34人、私立44人，逐步調降到接近國中班級人數。
縣市長選舉即將到來，全教總呼籲各政黨有意參選者，應主動提出降低班級人數的願景與規劃，展現地方父母官的魄力。
中央社記者詢問教育部，截至今天中午12時30分，尚未獲得回應。
