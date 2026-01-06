公立幼兒園餐點費補助4億元 每天基準95元
政府於113學年度起調升公立幼兒園餐點費，114學年度繼續投入新台幣4億元經費，一般地區幼生每天以95元為基準，偏遠地區則是105元。
教育部今天發布新聞稿指出，為反映物價及食材採購成本，113學年度透過中央與地方挹注，確保幼兒營養均衡與高品質餐食。114學年度持續投入約4億元，其中由國民及學前教署補助3.5億元，和113學年度差不多。
幼兒園餐點費是以一般地區每天95元、偏遠地區105元為參考基準，並授權各縣市依生活成本和食材採購條件調整，讓幼兒獲得穩定的飲食照顧。
有了食材，也要有人烹調，教育部持續補助縣市政府配置公立幼兒園廚工人力，由專責人員製作餐點。114學年度共補助1702人、經費2.55億元。
依據「幼兒園餐點食物內容及營養基準」，2到3歲幼兒每天營養建議量為550大卡，4到6歲為700大卡，須選用國內在地生鮮食材，不提供含糖、含咖啡因飲料，點心應避免高油、高糖、高鹽食品，烹飪方式以少油為主，且須充分加熱，避免生食。
