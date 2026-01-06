快訊

出生率屢創新低 全教總籲調降班級人數、落實精緻教育

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，呼籲教育部即刻修法調降班級人數，落實精緻教育。記者李芯／攝影
全教總今日召開記者會，呼籲教育部即刻修法調降班級人數，落實精緻教育。記者李芯／攝影

2025年新生兒恐跌破11萬，全教總今日偕同立委召開記者會，抨擊教育部對少子女化態度被動，似在坐等人口減少，要求主動調降各級學校班級人數，以落實精緻教育，並回應教學現場身心障礙學生人數上升、融合教育難落實等現況。立委亦呼籲中央與地方政府把握人口轉折的黃金時刻，透過精緻教育，讓少子女化成為增進教學品質的契機。

全教總今日召開記者會，理事長侯俊良指出，2025年新生兒總數恐跌破11萬大關，對於少子女化趨勢，全教總多年來提倡精緻教育，而精緻教育的關鍵就展現在班級人數，當人數下降，就能落實個別化教學、提升與學生互動。侯俊良要求教育部不能坐等人口自然減少，應主動調降班級人數；而中小學部分屬於地方政府權責，亦呼籲地方首長同步調降。

全教總幼教委員會主委楊逸飛說，幼兒園30人的師生比是1981年訂定，教育部至今還以「人口自然下降，就會達到每班24人」為由，不調降班級人數。10年前就曾示警教育部，應即刻調降幼兒園班級人數，但教育部不僅拖到112年，從30人到24人的調降還採用行政命令的方式執行，現況下法令沒有修，人數還是不會改善。

全教總高中職委員會主委巫彰玫表示，108課綱推行之後，學校的課程結構有很大的改變，自主學習、彈性課程、多元選修都需要個別指導，但在目前的班級人數下，高中職老師可說是心有餘而力不足。

全教總特教委員會主委鍾正信指出，2024年修法後資源班生師比調降在國教階段以2028年達成為目標、學前階段以2031年為目標，但教育部卻彷彿在等待寬限期，沒有積極落實調降，讓孩子的受教權年年被耽誤。集中式特教班部分，在普特融合政策之下，特教班孩子的身心狀況較以往嚴重許多，生師比卻10幾年來沒有動過，呼籲學前由8人降至6人、國小10降到8人、國中12降到9人、高中職15降到12人。

立委張雅琳進一步指出，曾經接受家長陳情，孩子班上情緒障礙的學生激動時打翻桌椅，注意力不足過動症的同學也跟著躁動起來，讓全班亂成一團。該名家長質疑學校沒有支持正常教學，老師則無奈說，學校其他班級也有狀況，所以當時只能孤軍奮戰。如今身心障礙學生比例年年上升，融合教育已成為日常，教育部在檢討班級人數政策時，也要把特生比例、融合教育現實納入制度設計。

立委郭昱晴也出面聲援，強調面對少子化不能用被動方式因應，而是應該主動治理。面對台灣人口急劇下降的國安危機，在教育領域，卻應可以作為打造教學品質的關鍵契機，全面檢討教育規模跟班級制度黃金時刻，不容許再被拖延。

