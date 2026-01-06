影／台灣出生率屢創新低 全教總：落實精緻教育的重要契機

根據內政部最新統計，去年（2025）前11個月累計新生兒僅9萬8785人，面對台灣出生率屢創新低的現況，全教總今天舉行記者會。

理事長侯俊良與民進黨立委郭昱晴、張雅琳等人一同呼籲，教育部應視此刻為提升教育品質的重要契機，立即啟動修法，主動調降各學制班級人數，落實「精緻化教育」。侯俊良也向各縣市首長參選人喊話，應主動提出降低班級人數的規畫，展現地方父母官對教育品質之重視。