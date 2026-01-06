快訊

文化幣1周內55.7萬人領取 結伴看早安場國片加碼歐趴金100點過好年

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部鼓勵青少年使用文化幣揪伴看國片，看早場國片350點可獲得200點回饋。圖／文化部提供
文化部鼓勵青少年使用文化幣揪伴看國片，看早場國片350點可獲得200點回饋。圖／文化部提供

115年文化幣自元旦起開放領用。為了持續鼓勵青少年使用文化幣，文化部今年度將在4季，分別聯手4大IP代言，首波活動即由「黃阿瑪的後宮生活」現身，鼓勵青少年結伴進電影院看「青春早安場」國片，加碼賺進「消費滿350點回饋200點」的優惠。

文化部表示，今年起13-15歲納入常態化發放，也就是13-22歲青少年每人都能領到1200點文化幣。文化部表示，發放至今不到1周，已有55.7萬人領取，領取率27%，消費金額達5870萬元。

迎接史上最長寒假，文化部表示，在期末大考衝刺後，寒假是最適合學生與家人好友，走進戲院支持台灣電影的黃金檔期。為鼓勵青少年善用假期早晨，與親友相揪走進戲院看國片，

文化部特別在3月31日前，推出期間限定加碼方案，除了原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點外，觀看早場（中午12點以前）國片，將加碼獲得「青春早安場」消費滿350點再回饋100點「歐趴金」，也就是看早場國片350點可獲得200點回饋，且回饋次數無上限，祝福大家事事都歐趴過好年。

文化部指出，寒假期間國片類型多元，包括以女囚們養育幼子、相濡以沫的情誼為主軸，感人催淚的《陽光女子合唱團》，以及台印合拍的奇幻動作喜劇片《叫我驅魔男神》、獲得第62屆金馬獎「最佳動作設計」獎的《恨女的逆襲》、充滿校園青春《愛的戀習生》、結合愛情與靈異元素的《啵me之我的青春住了鬼》等多部劇情片。

還有重溫113年世界棒球12強賽中華隊逆襲奪冠、上映首日就賣破862萬元的《冠軍之路》，以及描繪台灣民間信仰的《三清：有祢我不怕》、海洋文學作家夏曼・藍波安的《大海浮夢》、記錄高山協作員人生故事的《高山遊民》等紀錄片。

接下來的春節檔期，將有2部賀歲電影接棒上映，包括九把刀導演新作，融合動作、奇幻、友情與懸疑，斥資上億台幣製作的年度重磅熱血鉅作《功夫》，以及《孤味》導演許承傑的新作《雙囍》，聚焦新舊世代婚俗觀念的衝突與矛盾，在笑淚之中探索家庭的意義，療癒人心。

