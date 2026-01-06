快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少行動論壇建中登場！學生研發科技系統找熱點 邀彭啟明街頭減菸蒂

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
建中上周末舉辦「第二屆兒少行動論壇」由「不落蒂聯盟」主辦邀請環境部長彭啟明一同走入街頭撿菸蒂。圖／建中提供
建中上周末舉辦「第二屆兒少行動論壇」由「不落蒂聯盟」主辦邀請環境部長彭啟明一同走入街頭撿菸蒂。圖／建中提供

建中日前舉辦「第二屆兒少行動論壇」由「不落蒂聯盟」主辦邀請環境部長彭啟明一同走入街頭減菸蒂，聯盟成員更展示自主研發科技系統，利用大數據產出「菸蒂熱點」，讓撿菸行動更有效率，彭也勉勵參與學子先從「家裡的環境部長」做起，影響更多人為台灣環境盡一分心力。

街頭撿煙蒂活動，包含環境部長彭啟明、立委張雅琳等人皆到場與會，並在孩童的領導下透過角色翻轉盼能實踐論壇核心精神，只要給予工具與舞台，兒少也能成為改變社會的協作家。

聯盟成員年僅國二的學生吳昊翰利用自身科技專長，設計了一套「菸蒂快篩系統」只需透過手機輸入菸蒂資訊，系統後端則藉由大數據整合分析，即時產出「菸蒂熱點」，不僅讓撿菸行動更智慧化，未來更能協助志願團體與公部門精準掌握汙染源，大幅提升清除效率。

「不落蒂聯盟」隊長許哲愷表示，這群跨校夥伴過去兩年征戰各大比賽雖屢獲佳績，但也深感許多團體為了擠進前三名拿獎金而耗盡心力，「辦這個活動就是希望提供一個不需要被評比、也不需要彼此競爭的空間。」決定捐出競賽贏得的獎金，作為與會團體的行動基金，讓所有兒少都能獲得支持，專注於行動本身。

除了主辦方的菸蒂議題，現場發表的團隊還包括關注烏克蘭援助的「一公分貼紙的愛」、推廣台語的「台語巢計畫」、探究快時尚的「衣衣不捨」以及關注海廢、快眷村文化、鳥類保育與雨林復育等議題的小組 。建中使節團學生分享偏鄉服務經驗時主張，學生也可以是教育問題的解決者，全程參與彭啟明也勉勵，鼓勵學生從當「家裡的環境部長」做起，進而影響大人，並期待越來越多的民眾為台灣環境努力。

街頭撿煙蒂活動，包含環境部長彭啟明、立委張雅琳等人皆到場與會，並在孩童的領導下透過角色翻轉盼能實踐論壇核心精神。圖／建中提供
街頭撿煙蒂活動，包含環境部長彭啟明、立委張雅琳等人皆到場與會，並在孩童的領導下透過角色翻轉盼能實踐論壇核心精神。圖／建中提供

延伸閱讀

影／台南城西掩埋場近1年來已3度起火 今再傳火警燃燒二大垃圾堆

蹲式馬桶細菌數逾數千倍 彭啓明：未來幾年坐式馬桶要提高至8成

影／因「馬桶」有共識 朝野立委共推如廁新文化

推廣衛生紙丟馬桶 彭啓明爆：立法院化糞池「五花八門」連預算書都有

相關新聞

李家同罹癌現況曝！感恩活到88歲 籲「少關心自己」：會不健康

靜宜大學與國立暨南國際大學前校長、博幼基金會榮譽董事長李家同，2023年中曾自曝罹患攝護腺癌，昨(5)日他在臉書發文分享近況，透露自己已經88歲，罹患攝護腺癌相關指數控制良好，還可以去打網球，希望在餘下的歲月中，盡量幫助需要幫助的人。

出生率屢創新低 全教總籲調降班級人數、落實精緻教育

2025年新生兒恐跌破11萬，全教總今日偕同立委召開記者會，抨擊教育部對少子女化態度被動，似在坐等人口減少，要求主動調降...

影／台灣出生率屢創新低 全教總：落實精緻教育的重要契機

根據內政部最新統計，去年（2025）前11個月累計新生兒僅9萬8785人，面對台灣出生率屢創新低的現況，全教總今天舉行記...

文化幣1周內55.7萬人領取 結伴看早安場國片加碼歐趴金100點過好年

115年文化幣自元旦起開放領用。為了持續鼓勵青少年使用文化幣，文化部今年度將在4季，分別聯手4大IP代言，首波活動即由「...

兒少行動論壇建中登場！學生研發科技系統找熱點 邀彭啟明街頭減菸蒂

建中日前舉辦「第二屆兒少行動論壇」由「不落蒂聯盟」主辦邀請環境部長彭啟明一同走入街頭減菸蒂，聯盟成員更展示自主研發科技系...

食農教育融入12年國教課綱 新北完成21套教案可供課堂、戶外教學用

為推動設立食農教育示範場域，新北市農業局協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將12年國民基本教育課綱核心素養納入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。