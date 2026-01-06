兒少行動論壇建中登場！學生研發科技系統找熱點 邀彭啟明街頭減菸蒂

建中日前舉辦「第二屆兒少行動論壇」由「不落蒂聯盟」主辦邀請環境部長彭啟明一同走入街頭減菸蒂，聯盟成員更展示自主研發科技系統，利用大數據產出「菸蒂熱點」，讓撿菸行動更有效率，彭也勉勵參與學子先從「家裡的環境部長」做起，影響更多人為台灣環境盡一分心力。

街頭撿煙蒂活動，包含環境部長彭啟明、立委張雅琳等人皆到場與會，並在孩童的領導下透過角色翻轉盼能實踐論壇核心精神，只要給予工具與舞台，兒少也能成為改變社會的協作家。

聯盟成員年僅國二的學生吳昊翰利用自身科技專長，設計了一套「菸蒂快篩系統」只需透過手機輸入菸蒂資訊，系統後端則藉由大數據整合分析，即時產出「菸蒂熱點」，不僅讓撿菸行動更智慧化，未來更能協助志願團體與公部門精準掌握汙染源，大幅提升清除效率。

「不落蒂聯盟」隊長許哲愷表示，這群跨校夥伴過去兩年征戰各大比賽雖屢獲佳績，但也深感許多團體為了擠進前三名拿獎金而耗盡心力，「辦這個活動就是希望提供一個不需要被評比、也不需要彼此競爭的空間。」決定捐出競賽贏得的獎金，作為與會團體的行動基金，讓所有兒少都能獲得支持，專注於行動本身。

除了主辦方的菸蒂議題，現場發表的團隊還包括關注烏克蘭援助的「一公分貼紙的愛」、推廣台語的「台語巢計畫」、探究快時尚的「衣衣不捨」以及關注海廢、快眷村文化、鳥類保育與雨林復育等議題的小組 。建中使節團學生分享偏鄉服務經驗時主張，學生也可以是教育問題的解決者，全程參與彭啟明也勉勵，鼓勵學生從當「家裡的環境部長」做起，進而影響大人，並期待越來越多的民眾為台灣環境努力。