食農教育融入12年國教課綱 新北完成21套教案可供課堂、戶外教學用

為推動設立食農教育示範場域，新北市農業局協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將12年國民基本教育課綱核心素養納入設計，讓食農教育教案成為學校課程可直接運用的學習資源。去年已輔導10處食農教育場域完成教案製作，並累計完成21套教案供各界使用。

為提升教案的教學品質與現場運用性，農業局輔導食農教育場域，將課綱核心素養轉化為實地觀察、操作體驗與討論學習，引導學生在真實場域中探索與思考。內容涵蓋農業生產、飲食文化、環境保育及永續理念等主題，並依學生不同學習需求設計活動流程，提供教師可直接套用在課堂與戶外教學中，提升教案在各種教學情境下的實用性與延伸性。

目前新北市已有超過60處食農教育場域，並納入食農教育推動資源，供學校與民眾參考運用，其中有10處場域通過「特色農業旅遊場域認證」，兼具教育學習與休閒體驗功能。

如淡水區「阿三哥農莊」結合茶園復育與友善耕作導覽，引導民眾認識作物生產與飲食文化；貢寮區「鮮物本舖」導入循環海水養殖概念，規畫九孔等水產體驗活動，呈現永續漁業實務；「淡水樹林口農場」則透過茶籽採收與茶油製作體驗，讓參與者理解農業、生態保育與飲食之間的關係，也成為學校戶外教學與親子共學的實際學習場景，讓食農教育不只停留在課堂，而是走進生活場景。

農業局表示，新北以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推動、場域輔導到師資培訓等面向持續推進，結合食農教育與特色農業旅遊場域，發展貼近學校課綱與生活情境的學習內容，打造全民參與、世代共學的食育力城市，實踐永續農業共好的目標。 阿三哥農莊以茶園及農地復育為核心，引導學生認識作物生產與飲食文化。圖／新北市農業局提供