快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

食農教育融入12年國教課綱 新北完成21套教案可供課堂、戶外教學用

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「鮮物本舖」活化既有養殖池，使民眾近距離了解海洋資源利用與永續漁業。圖／新北市農業局提供
「鮮物本舖」活化既有養殖池，使民眾近距離了解海洋資源利用與永續漁業。圖／新北市農業局提供

為推動設立食農教育示範場域，新北市農業局協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將12年國民基本教育課綱核心素養納入設計，讓食農教育教案成為學校課程可直接運用的學習資源。去年已輔導10處食農教育場域完成教案製作，並累計完成21套教案供各界使用。

為提升教案的教學品質與現場運用性，農業局輔導食農教育場域，將課綱核心素養轉化為實地觀察、操作體驗與討論學習，引導學生在真實場域中探索與思考。內容涵蓋農業生產、飲食文化、環境保育及永續理念等主題，並依學生不同學習需求設計活動流程，提供教師可直接套用在課堂與戶外教學中，提升教案在各種教學情境下的實用性與延伸性。

目前新北市已有超過60處食農教育場域，並納入食農教育推動資源，供學校與民眾參考運用，其中有10處場域通過「特色農業旅遊場域認證」，兼具教育學習與休閒體驗功能。

如淡水區「阿三哥農莊」結合茶園復育與友善耕作導覽，引導民眾認識作物生產與飲食文化；貢寮區「鮮物本舖」導入循環海水養殖概念，規畫九孔等水產體驗活動，呈現永續漁業實務；「淡水樹林口農場」則透過茶籽採收與茶油製作體驗，讓參與者理解農業、生態保育與飲食之間的關係，也成為學校戶外教學與親子共學的實際學習場景，讓食農教育不只停留在課堂，而是走進生活場景。

農業局表示，新北以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推動、場域輔導到師資培訓等面向持續推進，結合食農教育與特色農業旅遊場域，發展貼近學校課綱與生活情境的學習內容，打造全民參與、世代共學的食育力城市，實踐永續農業共好的目標。

阿三哥農莊以茶園及農地復育為核心，引導學生認識作物生產與飲食文化。圖／新北市農業局提供
阿三哥農莊以茶園及農地復育為核心，引導學生認識作物生產與飲食文化。圖／新北市農業局提供

食農教育

延伸閱讀

新北中和鐵皮工廠竄大量火舌濃煙 400平方公尺廠房陷火海

新北捷運「七線齊發」 進入軌道建設黃金期 2025汐東線、基捷先期動工 2026迎三鶯線通車

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

新北綠營年輕世代結盟 新新板土連線挺新人投入新莊

相關新聞

李家同罹癌現況曝！感恩活到88歲 籲「少關心自己」：會不健康

靜宜大學與國立暨南國際大學前校長、博幼基金會榮譽董事長李家同，2023年中曾自曝罹患攝護腺癌，昨(5)日他在臉書發文分享近況，透露自己已經88歲，罹患攝護腺癌相關指數控制良好，還可以去打網球，希望在餘下的歲月中，盡量幫助需要幫助的人。

食農教育融入12年國教課綱 新北完成21套教案可供課堂、戶外教學用

為推動設立食農教育示範場域，新北市農業局協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將12年國民基本教育課綱核心素養納入...

苗縣憂新建教室無補助 教部：納入地方預算辦理

苗栗縣長鍾東錦表示，教育部不再補助新建教室，部分校舍工程可能前途未卜；教育部今天回應，財劃法修正後，地方政府財源相對充裕...

黃俊文策畫NSO室內樂節 8小提琴競奏如賽車奔馳

旅美小提琴家黃俊文為NSO國家交響樂團策畫室內樂音樂節進入第6屆，今年特殊曲目之一將介紹作曲家諾曼的「跑車浪漫旅」，「8...

校事會議修法 新北教產憂換湯不換藥

校事會議近年成為校園濫訴溫床，加劇教師荒，教育部原承諾去年底前完成修法，時間又延，預計1月12日才能公布。新北市教育產業...

改革校事會議3問題 學者：制度應嚴謹

校事會議源自2020年教師法修法後，為回應家長團體認為學校未能及時、充分處理教師投訴的需求而設立，如今卻成第一線教師噩夢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。