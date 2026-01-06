食農教育融入12年國教課綱 新北完成21套教案可供課堂、戶外教學用
為推動設立食農教育示範場域，新北市農業局協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將12年國民基本教育課綱核心素養納入設計，讓食農教育教案成為學校課程可直接運用的學習資源。去年已輔導10處食農教育場域完成教案製作，並累計完成21套教案供各界使用。
為提升教案的教學品質與現場運用性，農業局輔導食農教育場域，將課綱核心素養轉化為實地觀察、操作體驗與討論學習，引導學生在真實場域中探索與思考。內容涵蓋農業生產、飲食文化、環境保育及永續理念等主題，並依學生不同學習需求設計活動流程，提供教師可直接套用在課堂與戶外教學中，提升教案在各種教學情境下的實用性與延伸性。
目前新北市已有超過60處食農教育場域，並納入食農教育推動資源，供學校與民眾參考運用，其中有10處場域通過「特色農業旅遊場域認證」，兼具教育學習與休閒體驗功能。
如淡水區「阿三哥農莊」結合茶園復育與友善耕作導覽，引導民眾認識作物生產與飲食文化；貢寮區「鮮物本舖」導入循環海水養殖概念，規畫九孔等水產體驗活動，呈現永續漁業實務；「淡水樹林口農場」則透過茶籽採收與茶油製作體驗，讓參與者理解農業、生態保育與飲食之間的關係，也成為學校戶外教學與親子共學的實際學習場景，讓食農教育不只停留在課堂，而是走進生活場景。
農業局表示，新北以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推動、場域輔導到師資培訓等面向持續推進，結合食農教育與特色農業旅遊場域，發展貼近學校課綱與生活情境的學習內容，打造全民參與、世代共學的食育力城市，實踐永續農業共好的目標。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言