苗縣憂新建教室無補助 教部：納入地方預算辦理

苗栗縣長鍾東錦表示，教育部不再補助新建教室，部分校舍工程可能前途未卜；教育部今天回應，財劃法修正後，地方政府財源相對充裕，新建校舍建請納入地方預算辦理。

鍾東錦昨天出席體育績優表揚活動，在致詞時提及接獲教育部公文，以財劃法為由，後續不再補助新建教室經費，可能使縣內部分已規劃校舍工程「前途未卜」。

據苗栗縣府教育處表示，這紙公文可能使縣府爭取頭份國中新建30間教室，以及文中3和文7校舍工程，即使部分已進入規劃階段，也都面臨「前途未卜」窘境，縣府正研擬因應對策。

教育部今天透過文字回應，教育部經行政院核定推動「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫」，已補助6縣市辦理校舍新（增）建工程，總經費約新台幣41.05億元；該計畫於114年12月31日屆期，其中包含全額補助苗栗縣辦理頭份國中增建20間教室工程，補助經費約1.77億元，因應當地學生數成長的需求。

針對苗栗縣所提頭份國中新建30間教室，以及文中3、文7校舍工程部分，教育部說明，苗栗縣府已依整體財政規劃，於113年10月23日以自籌經費約959萬元完成文7新建教學大樓規劃設計發包，並於114年12月30日以自籌經費約1797萬元完成頭份國中新建教學大樓（第二期）工程規劃設計發包。

教育部指出，國民教育屬地方自治事項，地方政府可就轄內學校設置、校舍修建及資源分配進行處理；115年配合財政收支劃分法修正發布，中央與地方財政結構已調整，地方政府整體財源相對充裕，有關新（增）建學校、校舍，建請地方政府通盤評估必要性與可行性，並逐年納入地方預算辦理。