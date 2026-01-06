李家同罹癌現況曝！感恩活到88歲 籲「少關心自己」：會不健康

靜宜大學與國立暨南國際大學前校長、博幼基金會榮譽董事長李家同，2023年中曾自曝罹患攝護腺癌，昨(5)日在臉書發文分享近況，透露自己已經88歲，罹患攝護腺癌相關指數控制良好，還可以去打網球，希望在餘下的歲月中，盡量幫助需要幫助的人。

李家同在文中寫道：「我已是八十八歲老翁了。」他說明，身分證上的生日登記為1月5日，其實並不正確，真正的生日是農曆正月初五。由於父親當年報戶口時不清楚國曆生日，才填寫了1月5日，而出生年份也晚報一年，「我是民國27年生的，所以現在已經88歲了。」

談及健康狀況，李家同表示，目前情況還好，「我的攝護腺癌症指數從13降至小於0.02，我還可以打網球。」他引用耶穌基督的話指出：「凡是白白得到的，都應該白白捨去。」因此希望在餘下的歲月中，盡量幫助需要幫助的人。

他透露，自己目前在兩個安置中心教英文和數學，數學內容包括「分數加減乘除和分解因式」。此外，他也固定帶一位小朋友散步，「他似乎非常期待我每週來陪他。」

李家同也持續關心台灣產業發展，仍在撰寫「為台灣的工業加油打氣的文章」，認為社會大眾往往只知道幾家大型科技公司，卻忽略了「很多比較不出名的公司也有相當不錯的技術」。

在學術研究方面，他坦言仍持續鑽研類比電路，「我發現類比電路實在很難，但也實在有趣。」他也感謝有朋友與學生協助，直言「我一個人是絕對搞不清楚這些複雜的線路的。」

同時，李家同也為博幼基金會編寫高中數學講義，自認內容「寫得不錯」，講義中包含大量例題，希望能幫助「買不起參考書的孩子們」，提升他們的競爭力。

回顧人生，李家同感性表示，「活到88歲，實在應該感恩」，並感謝所有讓他能活到現在的人。他也提到，生活中許多看似理所當然的事其實得來不易，「我常常想，如果沒有人來收垃圾，怎麼辦？」

對於外界常祝福他身體健康，他則幽默又誠實地說：「我要倚老賣老告訴大家，老人是很難完全健康的。」他認為，年長者應該理解有些毛病是常態，並提醒大家「應該少關心自己，多關心別人，尤其該關心社會中一些不幸的人」，否則「如果我們成天只想到自己，其實我們會不健康的。」

生活日常方面，李家同分享，現在每天中午與晚上都吃太太親手煮的菜，希望「太太能在壽麵中幫我加顆蛋」，並回憶童年時期對雞蛋的珍惜，「因為在那個時代，蛋是很值錢的。」

文末，他向天主表達感謝與期許，寫道：「感謝祢讓我活了這麼久，希望祢祝福我，使我能夠將祢的光和溫暖帶到社會黑暗的角落裡去。」