黃俊文策畫NSO室內樂節 8小提琴競奏如賽車奔馳
旅美小提琴家黃俊文為NSO國家交響樂團策畫室內樂音樂節進入第6屆，今年特殊曲目之一將介紹作曲家諾曼的「跑車浪漫旅」，「8把小提琴各自獨奏，也競奏賽車奔馳聲響，堪稱一絕。」
今年的音樂節共有3套4場音樂會，黃俊文接受中央社記者專訪時表示，像這次以「奇幻音想」音樂會中將演出美國作曲家諾曼（Andrew Norman）的創作深受視覺藝術的影響，為8把小提琴所做的「跑車浪漫旅」，靈感就來自電玩遊戲與未來主義繪畫，緊密交錯的聲部線條，模仿賽車場的聲音非常有趣。
黃俊文說，這首樂曲沒有指揮，8名小提琴家各有獨奏的部分，黃俊文則根據音樂家個性安排適合的段落，「像NSO代理首席鄧皓敦看起來嚴肅，其實很調皮，在彩排時常常會冷不防拋球給其他合作音樂家，這些互動正是室內樂的趣味。」
黃俊文說，好的室內樂音樂節靠的是對的曲目跟對的音樂家，才能長久，「一個成功的室內樂音樂節不該只靠明星。」黃俊文說，對的音樂家如果正好是明星級演奏家，那當然很棒，但每年NSO音樂節的核心都是以藝術表現為出發點，這點原則不可撼動。
黃俊文舉例，就像飯局上10個人都愛講話，飯桌上的氣氛反而不見得好，「室內樂需要有懂得聆聽的人，也有善於表達的人，還有給意見的人，大家互相支持。」作為策劃者，黃俊文除了考慮音樂家的演奏個性之外，還要了解他們的人際互動，才會在演奏時產生美麗的火花。
黃俊文分享室內樂演奏就像講成語，「四個字就能把一個深刻的感覺講出來。」室內樂也是偉大作曲家們最重要的音樂形式，「他們常把最核心的想法寫在室內樂裡，好比布拉姆斯曾在信中提到，自己撕毀了三、四十首室內樂手稿，只因覺得音符太多、不夠精簡。」
回顧6年室內樂音樂節，黃俊文表示，明顯感受到團員在品味和演奏上的轉變，「有些音樂家一年比一年進步，經過經驗累積，更能掌控音量，互相配合。」黃俊文認為這正是為什麼柏林愛樂之所以出色的主因，「他們演奏就像演奏室內樂般主動，而不是等指揮給訊號。」
像「搖擺美國」音樂會將演奏柯普蘭（AaronCopland）的「阿帕拉契之春」為13件樂器所寫的版本，黃俊文說，演奏這首樂曲通常需要指揮，「但我認為以無指揮形式呈現，音樂家群都可以掌握得很好。」
黃俊文也向樂迷喊話，「室內樂音樂會裡，音樂家之間的眼神交流、現場互動，是室內樂的靈魂，觀眾來音樂會不僅能聽，也能看懂我們的默契。」
力晶2026藝文饗宴－NSO黃俊文與好朋友們「搖擺美國—阿帕拉契之夜」音樂會將於1月6日，「奇幻音想」音樂會將於1月7日在台北國家音樂廳演出。「琴戰背影」音樂會將於1月8日在台北國家音樂廳，1月9日在雲林聲泊廳演出。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言