黃俊文策畫NSO室內樂節 8小提琴競奏如賽車奔馳

中央社／ 台北6日電
旅美小提琴家黃俊文（圖）策畫NSO室內樂音樂節進入第6屆，今年音樂節共有3套4場音樂會，展現室內樂珠玉之美。中央社
旅美小提琴家黃俊文為NSO國家交響樂團策畫室內樂音樂節進入第6屆，今年特殊曲目之一將介紹作曲家諾曼的「跑車浪漫旅」，「8把小提琴各自獨奏，也競奏賽車奔馳聲響，堪稱一絕。」

今年的音樂節共有3套4場音樂會，黃俊文接受中央社記者專訪時表示，像這次以「奇幻音想」音樂會中將演出美國作曲家諾曼（Andrew Norman）的創作深受視覺藝術的影響，為8把小提琴所做的「跑車浪漫旅」，靈感就來自電玩遊戲與未來主義繪畫，緊密交錯的聲部線條，模仿賽車場的聲音非常有趣。

黃俊文說，這首樂曲沒有指揮，8名小提琴家各有獨奏的部分，黃俊文則根據音樂家個性安排適合的段落，「像NSO代理首席鄧皓敦看起來嚴肅，其實很調皮，在彩排時常常會冷不防拋球給其他合作音樂家，這些互動正是室內樂的趣味。」

黃俊文說，好的室內樂音樂節靠的是對的曲目跟對的音樂家，才能長久，「一個成功的室內樂音樂節不該只靠明星。」黃俊文說，對的音樂家如果正好是明星級演奏家，那當然很棒，但每年NSO音樂節的核心都是以藝術表現為出發點，這點原則不可撼動。

黃俊文舉例，就像飯局上10個人都愛講話，飯桌上的氣氛反而不見得好，「室內樂需要有懂得聆聽的人，也有善於表達的人，還有給意見的人，大家互相支持。」作為策劃者，黃俊文除了考慮音樂家的演奏個性之外，還要了解他們的人際互動，才會在演奏時產生美麗的火花。

黃俊文分享室內樂演奏就像講成語，「四個字就能把一個深刻的感覺講出來。」室內樂也是偉大作曲家們最重要的音樂形式，「他們常把最核心的想法寫在室內樂裡，好比布拉姆斯曾在信中提到，自己撕毀了三、四十首室內樂手稿，只因覺得音符太多、不夠精簡。」

回顧6年室內樂音樂節，黃俊文表示，明顯感受到團員在品味和演奏上的轉變，「有些音樂家一年比一年進步，經過經驗累積，更能掌控音量，互相配合。」黃俊文認為這正是為什麼柏林愛樂之所以出色的主因，「他們演奏就像演奏室內樂般主動，而不是等指揮給訊號。」

像「搖擺美國」音樂會將演奏柯普蘭（AaronCopland）的「阿帕拉契之春」為13件樂器所寫的版本，黃俊文說，演奏這首樂曲通常需要指揮，「但我認為以無指揮形式呈現，音樂家群都可以掌握得很好。」

黃俊文也向樂迷喊話，「室內樂音樂會裡，音樂家之間的眼神交流、現場互動，是室內樂的靈魂，觀眾來音樂會不僅能聽，也能看懂我們的默契。」

力晶2026藝文饗宴－NSO黃俊文與好朋友們「搖擺美國—阿帕拉契之夜」音樂會將於1月6日，「奇幻音想」音樂會將於1月7日在台北國家音樂廳演出。「琴戰背影」音樂會將於1月8日在台北國家音樂廳，1月9日在雲林聲泊廳演出。

