2026永慶誠實徵文比賽起跑！邀請雙北、竹苗、中彰投雲、台南與高雄學子分享自身誠實故事

永慶慈善基金會董事長趙怡（左6）與董事們，連年辦理誠實徵文比賽，持續關注品格教育，為台灣社會帶來正面影響。 圖／永慶慈善基金會 提供

2026年「埋下誠實的種子~第四屆永慶誠實徵文比賽」開始徵件！永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦、永慶房產集團旗下五品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產贊助、並由台北市、新北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市政府教育局擔任指導單位，邀請國中小的學子動筆寫下自己的誠實故事。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，在追求速成、競逐私慾的社會風氣裡，有些人容易走上偏差的捷徑、用投機的方式來獲取成功，但唯有誠實面對自己，個人才能真正成長、自我成就。誠實也是一種勇氣，它意味著在眾聲喧嘩中說出真相、在光鮮亮麗中承認缺點，這樣的誠實也許樸拙，卻能在競爭激烈、變化快速的社會裡，成為大眾安全感和信任感的來源。

永慶邀請學子寫下自己的誠實故事

為了深耕誠實品格教育，永慶因此發起「埋下誠實的種子~誠實徵文比賽」，希望所有學子透過寫作，感受誠實的重要價值，也向他人分享自己對於誠實的體悟，讓誠實的種子遍地發芽。

本屆誠實徵文比賽共分成三組：國小中年級組、國小高年級組、國中組。國小中年級組以「我心目中的誠實小英雄」為題，邀請同學反思誠實小英雄的行為與特質，發現誠實的優點，也成為自己的榜樣。

國小高年級組以「那一刻，我選擇誠實」，請學子從生活經驗或實際案例中，探討選擇誠實的不易以及它的價值，期勉學生未來遇到類似場景，都能夠勇敢地選擇以誠實態度來應對。

國中組則以「誠實與信任」的開放性題目，邀請同學從人與人之間的關係，思索誠實具有什麼樣的作用；擴大至社會上，誠實又可以扮演什麼樣的角色、注入哪些力量。

本屆誠實徵文比賽共有六大賽區，分別為：台北市、新北市、大台中地區（台中、彰化、南投、雲林）、台南市和高雄市，以及今年新增的竹苗賽區（新竹縣市與苗栗縣）。徵件自即日起至4/10止，歡迎各賽區的公私立國中、小學生提筆參與。

誠實種子遍地發芽 永慶辦線上成果展

永慶慈善基金會自2023年發起「埋下誠實的種子~第一屆誠實徵文比賽」後，獲得廣大學童、家長、師長、還有政府單位的認同和熱情參與。舉辦三屆以來收到逾700所公私立國小與國中、超過1.8萬件學生們的誠實故事，展現永慶深耕的誠實種子，已在全台遍地發芽茁壯。為了分享精采的內容給更多民眾，永慶慈善基金會整合過去三屆的首獎作品、新聞報導和照片至本屆誠實徵文比賽官方網站中，具體展現青年學子在誠實體悟上的豐碩成果。

趙怡董事長表示，每一次舉辦誠實徵文比賽，總是會被其中許多純真誠摯的文字所感動。因此我們把過去所有獲獎的動人故事和精彩畫面，呈現給更多家長、師長和小朋友，不只勉勵獲獎的學生，也希望觸動更多小朋友參賽。畢竟，我們的國家與社會終將屬於未來的主人翁，期盼他們及早培養出誠實的美德。

「埋下誠實的種子～第四屆永慶誠實徵文比賽」各組將選出前5名及30名佳作，獲獎學生皆能獲得象徵榮譽的獎狀，前5名還能分別贏得1500元至3000元不等的獎學金。歡迎台北市、新北市、竹苗地區（新竹縣市、苗栗）、大台中地區（台中、彰化、南投、雲林）、台南市及高雄市公私立國中、小學生踴躍報名參加。詳細比賽辦法，可至2026永慶誠實徵文比賽官網查詢。

永慶誠實比賽官網：https://event.udn.com/yccontest2026/

圖／永慶慈善基金會 提供