快訊

教師解聘辦法修正 國教盟：支持修法方向、籲調查分流

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
教育部近日正針對校事會議濫訴問題進行修法，將不予受理匿名檢舉，避免無端指控造成學校行政負擔。本報資料照片
教育部近日正針對校事會議濫訴問題進行修法,將不予受理匿名檢舉,避免無端指控造成學校行政負擔。本報資料照片

教育部預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立國民中小學教師考核辦法」，刪除匿名檢舉例外規定，並調整校事會議啟動條件。民團表示，整體修法方向值得肯定，重點在於讓調查機制落實分流原則，避免長期以來「一送即調查」造成濫訴與行政負擔。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，修法納入前端親師生溝通、明確不予受理事由，並讓匿名檢舉回歸「原則不受理」，有助於濾除無具體事證的陳情。他強調，現行制度下調查啟動頻率過高，許多並非重大事件的案件也直接進入調查程序，導致程序重複、時程拉長，反而影響學生受教權與教師正當程序，因此有必要在調查端建立清楚分流。

對於匿名檢舉，王瀚陽表示不予支持，認為制度應回到「具名但受保護」的原則，而非以匿名方式處理投訴。他指出，家長之所以擔心修法後檢舉暴露身分，多半來自對小案件的疑慮，但只要涉及性平、性暴力等重大情節，且具備具體事證，這類案件本就屬於最嚴重的情形，不能與一般小事混為一談。

王瀚陽也進一步指出，修法若要真正發揮效果，仍須同步補上制度配套，包括在調查啟動前，由教育局處先行判斷是否有啟動調查的必要，避免所有案件一律送交校事會議。一般違失則回歸考核會處理，讓校事會議專注於「教師法」所列解聘、停聘、不續聘等重大案件。

他並建議，制度應明文化「單一事實審認、不得重啟調查」原則，避免同一事件在不同會議間反覆調查、標準不一，同時推動校事會議外部委員常態化、建立全國人才庫，並設定調查時限與資訊回饋機制。王瀚陽強調，多數案件其實可在前端濾除或分流，大型調查程序應留給重大案件，透過條件式啟動與分流設計，才能同時保障學生安全與多數清白教師的專業空間，讓制度更有效率，也更公平。

教師 修法 機制

相關新聞

導師加給、教師鐘點費調升 私中盟籲教育部補助私校「別甩鍋」

教育部調升中小學導師加給、兼代課教師鐘點費，並加發兼任行政職務教師工作獎金，私中盟日前要求教育部同步補助私校，讓私校教師...

教師解聘辦法修正 國教盟：支持修法方向、籲調查分流

教育部預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立國民中小學教師考核辦法」，刪除匿名檢舉例外規定，並...

班群分享蔣萬安演講 北一女師遭攻擊 區桂芝：不是網軍就是腦殘青鳥

有北一女國文老師於班群轉傳台北市長蔣萬安雙城論壇演講影片，大讚演說技巧遭質疑不中立，僅管市府澄清老師僅認為講稿內容有助國...

國文老師也被考倒！歷史名人孫叔敖出這題 「芍陂」注音誰能答對

「芍陂」怎麼念？這個題目可能會考倒很多國文老師，出題的是歷史名人孫叔敖。

8年前的今天當選台大校長 管中閔po照對比：幾乎賠掉一隻眼睛的視力

台大前校長管中閔稍早在臉書po圖並指出，他有一批老同事每年固定有一次聚會。左邊是2018年1月5日晚上聚會時他進門所照的...

校事會議如何改革？學者點現況3問題、處理機制應跟法院一樣嚴謹

校事會議源自2020年教師法修法後，主要為回應家長團體認為學校未能及時、充分處理教師投訴的需求而設立，但如今已成為第一線...

