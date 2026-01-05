教師解聘辦法修正 國教盟：支持修法方向、籲調查分流

教育部預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立國民中小學教師考核辦法」，刪除匿名檢舉例外規定，並調整校事會議啟動條件。民團表示，整體修法方向值得肯定，重點在於讓調查機制落實分流原則，避免長期以來「一送即調查」造成濫訴與行政負擔。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，修法納入前端親師生溝通、明確不予受理事由，並讓匿名檢舉回歸「原則不受理」，有助於濾除無具體事證的陳情。他強調，現行制度下調查啟動頻率過高，許多並非重大事件的案件也直接進入調查程序，導致程序重複、時程拉長，反而影響學生受教權與教師正當程序，因此有必要在調查端建立清楚分流。

對於匿名檢舉，王瀚陽表示不予支持，認為制度應回到「具名但受保護」的原則，而非以匿名方式處理投訴。他指出，家長之所以擔心修法後檢舉暴露身分，多半來自對小案件的疑慮，但只要涉及性平、性暴力等重大情節，且具備具體事證，這類案件本就屬於最嚴重的情形，不能與一般小事混為一談。

王瀚陽也進一步指出，修法若要真正發揮效果，仍須同步補上制度配套，包括在調查啟動前，由教育局處先行判斷是否有啟動調查的必要，避免所有案件一律送交校事會議。一般違失則回歸考核會處理，讓校事會議專注於「教師法」所列解聘、停聘、不續聘等重大案件。

他並建議，制度應明文化「單一事實審認、不得重啟調查」原則，避免同一事件在不同會議間反覆調查、標準不一，同時推動校事會議外部委員常態化、建立全國人才庫，並設定調查時限與資訊回饋機制。王瀚陽強調，多數案件其實可在前端濾除或分流，大型調查程序應留給重大案件，透過條件式啟動與分流設計，才能同時保障學生安全與多數清白教師的專業空間，讓制度更有效率，也更公平。