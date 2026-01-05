國文老師也被考倒！歷史名人孫叔敖出這題 「芍陂」注音誰能答對

「芍陂」怎麼念？這個題目可能會考倒很多國文老師，出題的是歷史名人孫叔敖。

孫叔敖埋兩頭蛇的故事廣為人知，但他更大的成就是治水。孫叔敖的重要治水成就包括修築了中國歷史上最早的蓄水灌溉工程之一的「芍陂」。芍陂還入選2015年的世界灌溉工程遺產名單。

芍陂現在通稱安豐塘，位於安徽省壽縣，是古代淮河流域水利工程。

芍這個字，根據《教育部重編國語辭典修訂本》，注音只有ㄕㄠˊ與ㄕㄨㄛˋ；至於陂這個字，注音只有ㄆㄧˊ與ㄆㄛ。台灣有很多陂塘，一般都念ㄆㄧˊㄊㄤˊ。但是芍陂的注音居然是ㄑㄩㄝˋㄅㄟ，音同鵲碑。這到底是怎麼一回事呢？

芍陂在歷史記載首次出現於《漢書》，唐朝學者顏師古當時就註記「芍，音鵲」。原來是因為地名的讀音，一般會依據當地話音，當地古音是念ㄑㄩㄝˋㄅㄟ，沿用至今。

