導師加給、教師鐘點費調升 私中盟籲教育部補助私校「別甩鍋」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部日前宣布，中小學導師加給將從3000元調高到4000元，兼代課教師鐘點費全面調增20％。圖／聯合報系資料照片

教育部調升中小學導師加給、兼代課教師鐘點費，並加發兼任行政職務教師工作獎金，私中盟日前要求教育部同步補助私校，讓私校教師同步調升待遇，教育部卻回應各校依規章與教師協商，以私法契約辦理。私中盟今日再發新聞稿，對教育部「甩鍋」表達強烈不滿，呼籲政府負起責任。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，教育部稱尊重私校辦學自主，但在教育公共化政策下，私校全歸教育部管轄，辦學必須遵循相關法規，學雜費都由當局訂定，各項收費也須符合規範，評鑑與視導一樣也沒少。

温順德指出，12年國教上路後，公私立高中學費都由政府補助，教師薪資由學費收入支應，私中盟認為，教師授課待遇提升，自當調漲學費反映成本，這是教育部的職責，而今卻以辦學自主之名，將問題甩鍋給私校，放生全國私校教師，「這不叫推卸責任，什麼才是推卸責任？」

温順德又說，調升教師待遇的經費來自於全民繳交的稅金，私校教師與家長，每年都按規定繳稅，稅金給公校教師加薪，自己卻無法同步受惠，私校教師情何以堪？

温順德也問，教育部要各校與老師協商，以私法契約方式處理調薪事宜，當老師抗拒不簽契約時，教育部是否派員到校協助？當老師不滿權益受損告上法院時，教育部是否派員出庭？私校無力跟進調薪，老師紛紛轉往公校任教，教師量能嚴重受損，又如何繼續經營？片面調升公校教師待遇，無疑是挖東牆補西牆，只是加速私校退場，難道這是當局的初衷？

温順德強調，私校教師同在教育崗位奉獻心力，不應受到不公平對待。他呼籲政府扛起責任，全額補助私校調薪經費，115學年度起以調漲學費支應，本學年則採專案補助方式處理，讓私校得以同步調薪，保障教師基本權益。

教師 教育部 調漲

