班群分享蔣萬安演講 北一女師遭攻擊 區桂芝：不是網軍就是腦殘青鳥

有北一女國文老師於班群轉傳台北市長蔣萬安雙城論壇演講影片，大讚演說技巧遭質疑不中立，僅管市府澄清老師僅認為講稿內容有助國文寫作能力無涉政治引發輿論。同為北一女國文老師區桂芝則抱不平，批評學生意識形態僵化刻意陷老師不義，應光明磊落出來面對，更嗆網路上攻擊該老師的人「不是網軍和腦殘青鳥」。

區桂芝指出，大部分老師在課堂上都會有所節制，不會去強行灌輸學生意識形態，這整件事看起來老師僅僅是根據蔣萬安在上海論壇演說的講稿內容，所運用修辭技巧想跟學生分享，看起來沒有灌輸任何政治性觀念，更何況蔣在雙城論壇演講內容確實精彩，是非常好的教材，學生意識形態過於僵化。

區桂芝說，過去也曾有老師在課堂上放上美國前總統歐巴馬演說，當時也不會有人說是在歌頌美國，且台灣是一個非常自由開放國家，甚至還有老師公然為大罷免拉票或在辦公室插上台獨旗幟，但這都是個人言論、立場自由，只要不引響教學大家都是彼此互相尊重，而現在只因為分享演講，就攻擊老師把政治帶入校園，甚至網路還有人隨之起舞「不是網軍就是腦殘青鳥」。

區桂芝也批評，在北一女是有很開放溝通對話管道，若學生覺得老師教材不適當可以透過匿名信反應，但學生卻刻意匿名丟上網掀起輿論，陷老師於不義之中，完全不負責任，也與教育理念中光明磊落背道而馳，呼籲學生應勇於面對自己言行。