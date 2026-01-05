快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

聽新聞
0:00 / 0:00

班群分享蔣萬安演講 北一女師遭攻擊 區桂芝：不是網軍就是腦殘青鳥

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有北一女國文老師於班群轉傳台北市長蔣萬安雙城論壇演講影片，遭質疑行政不中立，同為北一女國文老師區桂芝則抱不平，批評學生意識形態僵化刻意陷老師不義，應光明磊落出來面對。圖／北市府媒體事務組提供
有北一女國文老師於班群轉傳台北市長蔣萬安雙城論壇演講影片，遭質疑行政不中立，同為北一女國文老師區桂芝則抱不平，批評學生意識形態僵化刻意陷老師不義，應光明磊落出來面對。圖／北市府媒體事務組提供

北一女國文老師於班群轉傳台北市長蔣萬安雙城論壇演講影片，大讚演說技巧遭質疑不中立，僅管市府澄清老師僅認為講稿內容有助國文寫作能力無涉政治引發輿論。同為北一女國文老師區桂芝則抱不平，批評學生意識形態僵化刻意陷老師不義，應光明磊落出來面對，更嗆網路上攻擊該老師的人「不是網軍和腦殘青鳥」。

區桂芝指出，大部分老師在課堂上都會有所節制，不會去強行灌輸學生意識形態，這整件事看起來老師僅僅是根據蔣萬安在上海論壇演說的講稿內容，所運用修辭技巧想跟學生分享，看起來沒有灌輸任何政治性觀念，更何況蔣在雙城論壇演講內容確實精彩，是非常好的教材，學生意識形態過於僵化。

區桂芝說，過去也曾有老師在課堂上放上美國前總統歐巴馬演說，當時也不會有人說是在歌頌美國，且台灣是一個非常自由開放國家，甚至還有老師公然為大罷免拉票或在辦公室插上台獨旗幟，但這都是個人言論、立場自由，只要不引響教學大家都是彼此互相尊重，而現在只因為分享演講，就攻擊老師把政治帶入校園，甚至網路還有人隨之起舞「不是網軍就是腦殘青鳥」。

區桂芝也批評，在北一女是有很開放溝通對話管道，若學生覺得老師教材不適當可以透過匿名信反應，但學生卻刻意匿名丟上網掀起輿論，陷老師於不義之中，完全不負責任，也與教育理念中光明磊落背道而馳，呼籲學生應勇於面對自己言行。

區桂芝 意識 北一女

延伸閱讀

斯文整宅都更剩1區…里長盼豬屠口去標籤 蔣萬安曝進度

公館圓環拆除…捧蔣萬安黑白照、死亡字卡 恐嚇不起訴

民眾抗議公館圓環拆除 持蔣萬安黑白照獲不起訴

唯一沒拿高票區...蔣萬安與大同區座談 拋五大有感建設

相關新聞

校事會議如何改革？學者點現況3問題、處理機制應跟法院一樣嚴謹

校事會議源自2020年教師法修法後，主要為回應家長團體認為學校未能及時、充分處理教師投訴的需求而設立，但如今已成為第一線...

批校事會議改革換湯不換藥 新北教育產業工會：無法解決濫訴問題

教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等多項草案，宣稱要解決「濫訴」與「分流失靈」的問題。新...

班群分享蔣萬安演講 北一女師遭攻擊 區桂芝：不是網軍就是腦殘青鳥

有北一女國文老師於班群轉傳台北市長蔣萬安雙城論壇演講影片，大讚演說技巧遭質疑不中立，僅管市府澄清老師僅認為講稿內容有助國...

8年前的今天當選台大校長 管中閔po照對比：幾乎賠掉一隻眼睛的視力

台大前校長管中閔稍早在臉書po圖並指出，他有一批老同事每年固定有一次聚會。左邊是2018年1月5日晚上聚會時他進門所照的...

合併通過！115學年招生 大理高中成北市大附中

北市大與大理高中合併案，上周獲教育局通過並發函兩校115學年合併。大理高中將成北市大附中，兩校皆強調併校並非走向明星或菁...

發揚特色 學者：社區高中也能變成明星高中

北市大與大理高中合併預計下學年度招生，家長認為，「附中光環」對招生是利多，專家也說，明星高中不應只看考上台清交頂大比率，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。