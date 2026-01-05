聽新聞
0:00 / 0:00
8年前的今天當選台大校長 管中閔po照對比：幾乎賠掉一隻眼睛的視力
台大前校長管中閔稍早在臉書po圖並指出，他有一批老同事每年固定有一次聚會。左邊是2018年1月5日晚上聚會時他進門所照的照片，右邊則是2025年12月12日相同聚會時在差不多的位置和時間所攝，正好對比8年的差異。
⭐2025總回顧
管中閔指出，2018年1月5日是很特別的一天。當晚8點多，台大校長遴選委員會宣布遴選結果。照片中的那個時刻，他不曾預期將當選校長，也不會想到三天後，他將經歷來自當時黨政媒的全面政治迫害，身心受到巨創，還幾乎賠掉了一隻眼睛的視力。
不少網友在管爺臉書留言打氣指出，敬佩管爺挺過來了，不經一番寒徹骨那得梅花撲鼻香；稱讚管中閔始終挺直脊梁，建立了風範，也寫下了歷史。也有人說邪不勝正，校長一個人戰勝一個黨，就是最好的證明。
部分網友說，比較8年前後的照片，發現管爺都沒有變化，依舊年輕，看起來都一樣，怎麼可能有8年，說出來沒有人會相信。也有人問是那一隻眼睛視力有問題。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言