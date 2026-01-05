快訊

8年前的今天當選台大校長 管中閔po照對比：幾乎賠掉一隻眼睛的視力

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
管中閔今po出8年之前（左）和2025年12月12日相同聚會時差不多位置的照片，對比8年差異。擷取自管中閔臉書
管中閔今po出8年之前（左）和2025年12月12日相同聚會時差不多位置的照片，對比8年差異。擷取自管中閔臉書

台大前校長管中閔稍早在臉書po圖並指出，他有一批老同事每年固定有一次聚會。左邊是2018年1月5日晚上聚會時他進門所照的照片，右邊則是2025年12月12日相同聚會時在差不多的位置和時間所攝，正好對比8年的差異。

⭐2025總回顧

管中閔指出，2018年1月5日是很特別的一天。當晚8點多，台大校長遴選委員會宣布遴選結果。照片中的那個時刻，他不曾預期將當選校長，也不會想到三天後，他將經歷來自當時黨政媒的全面政治迫害，身心受到巨創，還幾乎賠掉了一隻眼睛的視力。

不少網友在管爺臉書留言打氣指出，敬佩管爺挺過來了，不經一番寒徹骨那得梅花撲鼻香；稱讚管中閔始終挺直脊梁，建立了風範，也寫下了歷史。也有人說邪不勝正，校長一個人戰勝一個黨，就是最好的證明。

部分網友說，比較8年前後的照片，發現管爺都沒有變化，依舊年輕，看起來都一樣，怎麼可能有8年，說出來沒有人會相信。也有人問是那一隻眼睛視力有問題。

管爺 照片 管中閔

相關新聞

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

有北一女國文老師於班群轉傳北市長蔣萬安演講影片，大讚演說技巧，引發網路論戰，更有人質疑是政治介入校園，教育局也向校方了解...

校事會議如何改革？學者點現況3問題、處理機制應跟法院一樣嚴謹

校事會議源自2020年教師法修法後，主要為回應家長團體認為學校未能及時、充分處理教師投訴的需求而設立，但如今已成為第一線...

批校事會議改革換湯不換藥 新北教育產業工會：無法解決濫訴問題

教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等多項草案，宣稱要解決「濫訴」與「分流失靈」的問題。新...

北一女師班群分享蔣萬安雙城演說挨批 北市府：大罷免還進校園擺攤

北一女有學生反應，校內有國文老師在班群放上台北市長蔣萬安演講稱讚內容、技巧很好，希望學生能看，質疑政治進入校園，掀起兩派...

合併通過 115學年招生 大理高中成北市大附中

北市大與大理高中合併案，上周獲教育局通過並發函兩校115學年合併。大理高中將成北市大附中，兩校皆強調併校並非走向明星或菁...

