校事會議如何改革？學者點現況3問題、處理機制應跟法院一樣嚴謹

校事會議源自2020年教師法修法後，主要為回應家長團體認為學校未能及時、充分處理教師投訴的需求而設立，但如今已成為第一線教師惡夢。學者認為，教育部想改革，應建立更完善制度，像法院的程序嚴謹，如改實名制投訴、讓投訴人負擔成本等方向。

政治大學教育系教授秦夢群指出，校事會議現在有3大問題，包含學校被要求「無條件」接受所有案件，例如匿名投訴，缺乏如法院般嚴謹的收案要件；投訴人幾乎不需負擔任何訴訟成本，導致學校因應隨意投訴而疲於奔命；而校長作為校師會議成員，若決定不接受案件，可能因事件鬧大而受到懲處，迫使他們傾向接受所有投訴，一旦受理，教師便須接受調查。

秦夢群強調，想要改革，要建立更完善的程序處理機制，應像法院嚴謹，要有實名制投訴，不是跟1999一樣投訴簡單，其次，應讓投訴人負擔部分成本。也建議校長不應列入校事會議的初始審查成員，可由學校設立中立機構先行處理，以減少因校長擔憂被懲處而被迫接受案件的機率。

議員劉美芳指出，服務處曾在一周內就收到3起與「不當管教」相關的家長陳情，她提出3項建議，包括建立明確的正面表列管教規範，其次是設置校內快速查核機制。 不當管教應先由行政、教師代表、家長委員三方查明事證，避免好老師因片面資訊被直接送辦。再者是補強高中職的輔導、心理與社工人力。若沒有專業支援，再完善的法令都無法落實，也呼籲中央要提出更貼近校園實況的建議，讓未來的修法能真正解決問題，而非讓現場繼續疲於奔命。

議員李倩萍表示，除了老師沒有管教權、面臨濫訴問題，還有學校根本招聘不滿老師，去年教甄台北市老師報到率不到7成，新北不到8成，人數已經不足，教育部現在要推動修法，是無法解決根本問題，分明是「已經沒有老師，還又來添亂」。親師問題日益嚴重，也讓有意願的教師不敢花心力投入現場。