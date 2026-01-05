快訊

批校事會議改革換湯不換藥 新北教育產業工會：無法解決濫訴問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
教育部近日正針對校事會議濫訴問題進行修法，將不予受理匿名檢舉，避免無端指控造成學校行政負擔。本報資料照片
教育部近日正針對校事會議濫訴問題進行修法，將不予受理匿名檢舉，避免無端指控造成學校行政負擔。本報資料照片

教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等多項草案，宣稱要解決「濫訴」與「分流失靈」的問題。新北市教育產業工會憂，修法內容「換湯不換藥」，教師仍將持續暴露在高壓與不確定的制度環境之下。

校事會議成為校園濫訴溫床，加劇教師荒，教育部原本承諾最慢去年底前完成修法，公布時間又延，預計1月12日才能公布。

 「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」前年修訂上路，教師若涉及體罰、霸凌或教學不力等，必須接受校事會議調查，因允許匿名檢舉，導致校園濫訴案件層出不窮。教育部為此預告修法，包括不受理匿名檢舉，並新增「輔佐人」機制等，保障當事人訪談權益。

工會理事長吳添寶指出，此次修法不但無法真正減少濫訴，反而可能讓程序更加繁雜，行政、教師負擔持續加重。教育部鼓勵巡堂、觀課，表面是「協助與建立支持」，但實務上常被校方當作蒐證與指控的手段，只會造成教師更大的心理壓力，甚至干擾正常教學。

教育部雖稱不受理匿名檢舉，但卻允許媒體報導或其他機關通報後直接啟動調查，等於「變形的匿名檢舉」。現行校事會議制度把大量調查、記錄、程序責任都推回學校端，調查責任本應由教育行政體系承擔，現在卻全部丟給學校。

工會也指出，教師遭投訴後立刻被「暫時停聘」，研究加給、獎金、特休等通通受影響，就算最後被證明清白，也沒有任何補償，這是制度最大的漏洞。呼籲應增訂「冤案賠償」機制。

立委葉元之說，愈來愈多教育工作者求助，校事會義讓校園風氣變得對立，主管機關應正視校事會議濫訴帶給老師的傷害，建立對老師更友善環境，給老師適當的管教權，別讓老師感覺動輒得咎，除尊重老師，也保障想好好學習的學生受教權，否則當老師變弱勢，受傷其實是學生。

葉元之指出，近日聽聞某學校社團老師因為Ａ學生上課時吵鬧，影響上課秩序，就不讓Ａ學生參與課程，可做其他事情，不料被家長檢舉後被解聘，惹怒其他家長們「社團沒老師怎麼辦」。類似狀況層出不窮，教育部不該讓老師自證己罪，也會造成寒蟬效應，讓更多專業人才不願授課。

教育局表示，現階段透過正式與非正式管道掌握家長訴求與師生想法，建立充分對話，比逕行調查更能有效釐清事件脈絡，也能及時化解誤會，維護教師的專業與名譽。

教育局說，不論來源為家長陳情、媒體訊息、或行政通報，皆會由最熟悉現場情況的學校先進行初步調查，並掌握事證，必要時教育局提供法規與程序協助，以分級處理方式確保案件能快速、準確反應真實情況。也持續落實初步調查、親師溝通與分級處理為原則，降低誤訴或濫訴情形，確保教師教學權益、家長知情權與學生受教權三者間的平衡。

