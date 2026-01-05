台灣手語課程遠距共學 逾400校、近3千學生受惠
台灣手語自111學年起列入部定課程，教育部推遠距直播共學作為備援機制，至今服務超過400校、近3000名學生遠距修讀台灣手語課程，去年10月新增聾人教師主責「全手語班」。
教育部今天發布新聞稿表示，國家語言發展法將台灣手語納入國家語言範疇之一，111學年起列入部定課程；因應台灣手語開課需求，國民及學前教育署積極協助高中以下學校同步推動遠距直播共學作為備援機制，並委請國立中央大學與財團法人商業發展研究院共同執行。
據教育部統計，截至114學年止，共聘47名專業遠距師資，服務全台超過400校、近3000名學生透過遠距直播共學修讀台灣手語課程，支援各需求學校順利開課。
國教署表示，歷年聾人教師巡迴線上課程深受學生肯定，課程由聽人教師線上授課，聾人教師巡迴各雲端班，以全手語參與授課，學生得以透過聾人教師手語表情與肢體動作細膩差異，深刻體會語意背後情感力量。
為提升學生學習成效，台灣手語遠距直播共學計畫自2025年10月起新增開設由聾人教師主責「全手語班」供選習，目前已開設34班。
國教署說，台灣手語課程以實體師資授課為主，直播共學作為備援機制，未來將持續優化台灣手語遠距教學品質，確保有興趣的學生能在平等學習環境中，獲得應有的學習手語及理解聾人文化機會，共同營造多元且共融語言環境。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言