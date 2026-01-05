快訊

停辦不廢校 六甲國小湖東校區蛻變「湖東明珠」

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南即時報導
台南市政府教育局結合荒野保護協會，將已停辦的六甲國小湖東校區，落實教育翻轉，打造成生態環境教育基地。記者謝進盛／翻攝
台南市政府教育局結合荒野保護協會，將已停辦的六甲國小湖東校區，落實教育翻轉，打造成生態環境教育基地。記者謝進盛／翻攝

台南市政府教育局結合荒野保護協會，將已停辦的六甲國小湖東校區，落實教育翻轉，「停辦不廢校」；半年來投入逾2000次人力，打造成生態環境教育基地。

市府教育局說，六甲國小湖東校區自2024年6月送別最後一屆畢業生後，並未如一些學校因停辦而走向荒廢，校區自114年7月起由荒野保護協會認養；日前六甲國小與荒野保護協會共同策畫，在湖東校區辦理一場生態環境教育成果展暨親子活動，展現校區活化成果。

市長黃偉哲表示，湖東校區的再生，不僅是空間修復，更代表城市發展的新思維；自轉型計畫啟動以來，這座校園不再沉寂，六甲國小師生與荒野保護協會志工已累計投入超過2000人次的人力，用實際行動賦予閒置空間新的靈魂，親手整理竹林、規劃路徑，將荒蕪轉化為生機。

教育局長鄭新輝說，秉持「停辦不廢校」的核心原則，湖東校區透過結合竹林生態與導入iNaturalist等數位科技，將教學場域從教室延伸至整片大地。湖東校區成功證明公私協力能將停辦校區轉化為市民與自然共生的寶地，並在教育局的資源挹注與民間志工投入下，成為南市停辦學校活化與永續發展的新典範。

六甲國小校長蘇淑娟表示，感謝荒野保護協會無私陪伴，使教學團隊得以深度整合自然資源，發展出更具體且具永續性生態課程，未來「湖東明珠」將轉型為南市關鍵的環境保育基地，不再侷限於傳統校園框架。邀請大家觀賞六甲國小湖東校區戶外教學影片，了解轉型後的生機與成果，網址https://youtu.be/mwcowtp8loM。

荒野保護協會 教育局 廢校

