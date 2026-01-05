聽新聞
發揚特色 學者：社區高中也能變成明星高中

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市大與大理高中合併預計下學年度招生，家長認為，「附中光環」對招生是利多，專家也說，明星高中不應只看考上台清交頂大比率，若能將附中特色發展得淋漓盡致，社區高中也能變成明星高中

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻說，「附中效應」會成為選填志願的加分項目，也讓萬華有一所具特色、指標性的高中，可預期未來該校學生拚上國立大學比率可望提升，對住在萬華、鄰近板橋區學生誘因提高。

台師大師資培育學院助理教授高松景認為，「附中光環」本身就有優勢，會讓大理高中在招生上，比鄰近的社區高中更具吸引力，且十二年國教重要精神就是適性揚才，高中階段教育是學生在求學階段最後一次探索機會，適性發展更為重要，若能將附中特色徹底發揮，對學生幫助會更巨大。

高松景直言，大眾對於「明星高中」定義，是看學生考上台、清、交等頂尖大學比率，不過這種看法過於短線，畢竟高中一屆也才200多個名額，應鎖定對教育有長遠眼光的家長和學生，只要特色能發揚光大，「社區高中也能是明星高中」。

