合併通過 115學年招生 大理高中成北市大附中
北市大與大理高中合併案，上周獲教育局通過並發函兩校115學年合併。大理高中將成北市大附中，兩校皆強調併校並非走向明星或菁英模式，要加強兩者黏著度，大學師資將進駐高中授課，透過一條龍實習、孕育人才，也呼應北市長蔣萬安的「智庫」願景。
大理高中將改隸為「北市立大學附屬大理高級中等學校」，成為北市首所市立大學附屬中學，招生維持完全中學規模，招收8班272人，另有體育班32人；大學招生由北市大在教育部規定的5%上限範圍，鼓勵各系申請特殊選才提升附中進入北市大就讀機會。
大理高中校長陳政翊表示，大理高中是社區型高中，併校後將善用附中角色，強化與大學端連結，預計會有17至20個系所於高中部開課，讓學生提前了解專業內容，升學端會在既有體制內做到「類直升」模式，讓附中學生以較好條件申請北市大，也將開放學分抵免。
陳政翊舉例，師大、政大附中當初是因應大學名聲所設立的明星高中，實際與大學黏著度低，像是兩所獨立學校，大理高中要走出獨有特色，也提升萬華區教育資源。
北市大校長邱英浩表示，併校後北市大成為全齡大學，除體育校隊交流合訓，引以為傲的師資培育，也補足中教體系，大理高中可作為師資學程實習場域，也讓大學端進入萬華區，提供社區改造相關建議，呼應蔣萬安要將北市大打造成「北市府智庫」。
