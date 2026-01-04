快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有北一女國文老師於班群轉傳北市長蔣萬安演講影片，大讚演說技巧，引發網路論戰，校方則表示，會尊重教師教學自主權。本報資料照片
北一女國文老師於班群轉傳北市長蔣萬安演講影片，大讚演說技巧，引發網路論戰，更有人質疑是政治介入校園教育局也向校方了解事發經過，老師僅認為講稿內容有助國文寫作能力，無涉政治立場，尊重教學自主權。

最近有網友在Threads貼出截圖，指有北一女中國文老師在班級LINE群組轉傳台北市長蔣萬安的演講影片，稱讚蔣萬安的演講技巧。有網友認為，這已經不是單純教學，而是將個人政治立場帶進校園，與「政治不入校園」的原則背道而馳，貼文也引發兩極討論。

教育局表示，經了解老師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，故提供演講影片，鼓勵學生從文稿中學習突顯主旨、應用對比、排比、隱喻等寫作技巧，無涉政治立場。教育局強調尊重教師教學自主。

