被問北一女師班群大讚雙城演講技巧…蔣萬安反應曝 市府也說話了

有北一女國文老師轉傳北市長蔣萬安演講影片，大讚演說技巧，引發網路論戰，有網友質疑不是「政治步入校園？」蔣萬安今下午到大稻埕出席舞動大稻埕・反詐、防竊藝起來活動，被問及此事時，不願做任何回應。

北市府副發言人魏汶萱則表示，大罷免進入校園擺攤時，教育部長稱「言論自由予以尊重」；對於老師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。

最近有網友在Threads貼出截圖，指有北一女中國文老師在班級LINE群組轉傳台北市長蔣萬安的演講影片，稱讚蔣萬安的演講技巧。引發網友認為，這已經不是單純教學，而是將個人政治立場帶進校園，與「政治不入校園」的原則背道而馳，貼文也引發兩極討論。 蔣萬安今下午到大稻埕出席舞動大稻埕・反詐、防竊藝起來活動。記者曾原信／攝影 蔣萬安今下午到大稻埕出席舞動大稻埕・反詐、防竊藝起來活動。記者曾原信／攝影