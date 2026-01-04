北一女師班群分享蔣萬安雙城演說挨批 北市府：大罷免還進校園擺攤

北一女有學生反應，校內有國文老師在班群放上台北市長蔣萬安演講稱讚內容、技巧很好，希望學生能看，質疑政治進入校園，掀起兩派論戰。北市府副發言人魏汶萱表示，大罷免進入校園擺攤時，教育部長稱「言論自由予以尊重」；對於老師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。

社群媒體有疑似北一女學生反應，學校有國文老師在有學生班群分享蔣萬安在上海雙城論壇演講影片，並誇讚演講內容技巧很好，包含講稿中的對比、排比、隱喻描繪兩岸關係，並寫道「八分鐘適合吃個點心時聆聽」卻讓學生質疑說好政治不介入校園，「結果校內國文老師聽不懂？」

不過貼文一出引發討論，更掀起兩派論戰，有網友認同表示，「老師偷渡政治立場實則吹捧」、「原來是藍白以外政治不能進入校園」、「沒立場放給學生學誰相像」。但也有網友認為過於小題大作，「看不出來這叫政治立場」、「連顏色都沒講到」、「又在批鬥老師」。