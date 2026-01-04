附中效應助招生！大理8月變北市大附中 專家：社區高中也能成明星

北市大與大理高中將在115學年合併，成為繼師大、政大後北市第三所附中，是否對招生上有助益，家長認為，「附中光環」對於招生確實利多，若考不上明星高中確實會成為就近優先選擇。專家也說，明星高中不應只是看考上台清交比例，只要將附中特色發展淋漓盡致，「社區高中也能變成明星高中。」

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻說，以家長、學生角度當然會希望能念明星高中最好，合併案對於明星學校影響不大，但「附中效應」確實會成為選填志願加分項，可預期到未來大理學生國立大學錄取比例一定會提升，對於萬華、鄰近板橋區都會成為優先考量的因素之一。

吳政鴻表示，現在升學角度撇除明星高中後，雖然大家心中仍會有既定排名，但多數會傾向距離、交通方便程度，大理成為附中後，讓萬華有一個具有特色、指標性的高中對萬華地區學子來說，增加不少誘因，不過實際是否成為距離較遠學生考量，個人認為效果有限。

台師大師資培育學院助理教授高松景認為，「附中光環」本身就有優勢，會讓大理高中在招生上比鄰近的社區高中更具吸引力，且12年國教重要精神就是適性揚才，高中階段教育是學生在求學階段最後一次探索機會，適性發展更為重要，若能將附中特色發揮到淋漓盡致，對於學生幫助會更加巨大。

高松景也直言，大眾現在對於「明星高中」定義，是看學生考上台、清、交等頂尖大學比例，不過這種看法過於短線，他認為，不需去擔心這樣模式家長是否會買單，畢竟高中一屆也才200多個名額，應鎖定那些對教育有長遠眼光的家長和學生，只要特色能過發揚光大，「社區高中也能是明星高中」。