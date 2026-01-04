獨／拒當明星高中！北市大、大理高中拍板115學年合併 北市附中再加一
北市大與大理高中合併案，上周已獲教育局正式通過並發函兩校將在115學年正式合併。大理高中將成為北市大附中，兩校皆強調併校目的並非走向明星或菁英模式，而是要加強兩者間黏著度，大學師資將進駐高中端授課強化附中優勢，也可透過一條龍實習、培訓孕育人才，呼應市長蔣萬安「智庫」願景。
大理高中將在115學年改隸為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，兩校也證實在上周收到函文，大理高中將成為北市第三所附中，未來招生將維持完全中學規模預計招收8班272人，另有1班體育班32人；大學招生由北市大在教育部規定的5%上限範圍內，鼓勵各系申請特殊選才提升附中進入北市大就讀機會。
陳政翊表示，大理高中過去就是社區型高中，未來併校後仍會以該模式為導向，但將善用附中的角色，強化與大學端連結，預計會有17至20個系所於高中部開課，讓學生提前了解不同專業內容，升學端也會在既有體制內做到類直升模式，讓附中學生已較好條件申請北市大，也將開放學分抵免，強化附中黏著度。
陳政翊舉例，如師大、政大附中當初都是因應著大學名聲所設立明星高中，但實際與大學黏著度非常低，幾乎像是兩所獨立學校，大理高中一直以來都是社區型高中，要發展的並不是如其他附中頂尖跟明星風格，而是要走出獨有的特色，並帶動萬華教育資源充足，讓孩子不需離開該區域就讀，將學校轉變成在地基地。
北市大校長邱英浩也表示，完成併校後北市大也成為全齡大學，除了體育校隊交流合訓外，引以為傲師資培育也補足中教體系，大理高中可作為師資學程實習場域，讓教師培訓可以更加完整，更要補足現階段教師荒的缺口。以及讓大學端進入萬華區提供社區改造相關建議，也呼應過去市長蔣萬安所提及將北市大打造成「北市府智庫」。
教育局表示，兩校已共同訂定「附中校務諮詢委員會設置要點」，作為研議重大校務發展與合作事項的常設溝通平台，大理高中也已盤點全校4類校務章程與委員會更名，原有的學校圖章、印信及電子公文系統也將配合校名更改同步調整，預計於7月底完成。
