快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／拒當明星高中！北市大、大理高中拍板115學年合併 北市附中再加一

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市大與大理高中合併案，上周已獲教育局正式通過並發函兩校將在115學年正式合併，大理高中將成為北市大附中。圖／大理高中提供
北市大與大理高中合併案，上周已獲教育局正式通過並發函兩校將在115學年正式合併，大理高中將成為北市大附中。圖／大理高中提供

北市大與大理高中合併案，上周已獲教育局正式通過並發函兩校將在115學年正式合併。大理高中將成為北市大附中，兩校皆強調併校目的並非走向明星或菁英模式，而是要加強兩者間黏著度，大學師資將進駐高中端授課強化附中優勢，也可透過一條龍實習、培訓孕育人才，呼應市長蔣萬安「智庫」願景。

⭐2025總回顧

大理高中將在115學年改隸為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，兩校也證實在上周收到函文，大理高中將成為北市第三所附中，未來招生將維持完全中學規模預計招收8班272人，另有1班體育班32人；大學招生由北市大在教育部規定的5%上限範圍內，鼓勵各系申請特殊選才提升附中進入北市大就讀機會。

陳政翊表示，大理高中過去就是社區型高中，未來併校後仍會以該模式為導向，但將善用附中的角色，強化與大學端連結，預計會有17至20個系所於高中部開課，讓學生提前了解不同專業內容，升學端也會在既有體制內做到類直升模式，讓附中學生已較好條件申請北市大，也將開放學分抵免，強化附中黏著度。

陳政翊舉例，如師大、政大附中當初都是因應著大學名聲所設立明星高中，但實際與大學黏著度非常低，幾乎像是兩所獨立學校，大理高中一直以來都是社區型高中，要發展的並不是如其他附中頂尖跟明星風格，而是要走出獨有的特色，並帶動萬華教育資源充足，讓孩子不需離開該區域就讀，將學校轉變成在地基地。

北市大校長邱英浩也表示，完成併校後北市大也成為全齡大學，除了體育校隊交流合訓外，引以為傲師資培育也補足中教體系，大理高中可作為師資學程實習場域，讓教師培訓可以更加完整，更要補足現階段教師荒的缺口。以及讓大學端進入萬華區提供社區改造相關建議，也呼應過去市長蔣萬安所提及將北市大打造成「北市府智庫」。

教育局表示，兩校已共同訂定「附中校務諮詢委員會設置要點」，作為研議重大校務發展與合作事項的常設溝通平台，大理高中也已盤點全校4類校務章程與委員會更名，原有的學校圖章、印信及電子公文系統也將配合校名更改同步調整，預計於7月底完成。

大理高中將成為北市第三所附中，未來招生將維持完全中學規模預計招收8班272人，另有1班體育班32人。記者洪子凱／翻攝
大理高中將成為北市第三所附中，未來招生將維持完全中學規模預計招收8班272人，另有1班體育班32人。記者洪子凱／翻攝

北市大附中 併校 師資

延伸閱讀

賴總統批彈劾浪費時間 蔣萬安：大罷免就不浪費時間？

新年第一個工作日行程曝光 蔣萬安說理由：這是我的「起家厝」

賴總統指在野提彈劾浪費時間 蔣萬安反嗆：大罷免就不浪費時間？

蔣萬安公布6項北市元旦新制 搭車、騎車、敬老、行人友善都入列

相關新聞

獨／拒當明星高中！北市大、大理高中拍板115學年合併 北市附中再加一

北市大與大理高中合併案，上周已獲教育局正式通過並發函兩校將在115學年正式合併。大理高中將成為北市大附中，兩校皆強調併校...

全國學生美術比賽102件作品獲特優 博愛座讓座省思、手機成癮入題

全國學生美術比賽今年邁入第74屆，頒獎典禮今天於國立台灣藝術教育館南海劇場舉行，同時於南海書院第1、2展覽廳舉辦特優作品...

寒假怎安排？新北攜手25所大專院校打造「一日大學生」跨域營隊

今年寒假怎麼過？新北推出「一日大學生」計畫，結合25所大專校院，包含成大、淡大、亞東、致理、元培醫事、耕莘、景文科大等，...

陳清波文教基金會頒發弱勢家庭學子115年獎助學金6萬元 百名學生受惠

陳清波文教基金會昨天在照南國中舉行115年度獎助學金頒獎典禮，頒贈100名學生每月5000元助學金及每人5000元春節禮...

南市府公部門寒假工讀開27個職缺 8日現場審件面試

台南市政府辦理「115年大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，提供27個工讀名額，工讀期間為1月12日至2月10日，薪資2萬...

財劃法設2關卡苦了教育界 雄中校長籲：勿讓基層學校陷入行政地獄

未來學校為了湊齊一筆預算，行政人員必須撰寫不同格式的計畫書，來面對兩套審核邏輯，即使計畫通過，後續核銷也會因經費來源不同，而更加繁瑣，學校有限的行政能量將被消耗在這種無意義的行政內耗中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。