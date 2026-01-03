快訊

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

高市心衛主管涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

聽新聞
0:00 / 0:00

全國學生美術比賽102件作品獲特優 博愛座讓座省思、手機成癮入題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國學生美術比賽今年邁入第74屆，頒獎典禮今天於國立台灣藝術教育館南海劇場舉行，今年總計102件作品榮獲特優。圖／教育部提供
全國學生美術比賽今年邁入第74屆，頒獎典禮今天於國立台灣藝術教育館南海劇場舉行，今年總計102件作品榮獲特優。圖／教育部提供

全國學生美術比賽今年邁入第74屆，頒獎典禮今天於國立台灣藝術教育館南海劇場舉行，同時於南海書院第1、2展覽廳舉辦特優作品展。今年總計102件作品榮獲特優，學生普遍關注社會議題，包括捷運「博愛座」讓座省思，以及手機成癮等議題均成為創作題材。

⭐2025總回顧

教育部表示，本屆吸引約5萬件作品參與縣市初賽，僅8720件脫穎而出進入決賽。類別含括繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類，從國小至大專細分為55組，最終有102件作品榮獲決賽特優殊榮。

不少學生取材自社會議題，傳達內心的想法與感受。在博愛座改為優先席後，相關新聞事件仍引起廣泛的討論，朝陽科技大學學生賴俊羿漫畫作品「微笑通勤」，以簡易的圖像運用四格漫畫形式，提供觀者自行省思。

台北市建安國民小學學生廖苡涵則創作版畫作品「屏幕之外」，刻畫出手機屏幕外的繽紛世界，提醒觀者放下手機，感受真實的世界；台南市樹人國民小學學生林語恩，則以颱風後修屋的情景為主題，呈現災後重建的辛勞與希望，表現出人們互相幫助、齊心重建家的畫面。

屏東縣民和國小學生林宜萱的水墨畫作品「阿嬤煎水餃」，則用水蒸氣、生動的手部動作，以及送餐的工作人員、用餐的客人，刻劃做菜時刻的忙碌與熱鬧。上述作品均獲得特優。

評審代表蘇憲法表示，全國學生美術比賽素來競爭激烈，只有0.2%的參賽者能拿到特優，能連續拿到3次的則形同奇蹟，希望教育部後續能想一些辦法，鼓勵連續拿到特優的學生。也肯定學生觀察生活週遭，並逐步思考社會現象，以此發揮想像力。

教育部師資藝教司司長武曉霞表示，就算AI時代來臨，藝術創作用五官感受世界，展現人與人、人與環境之間的愛與關懷，仍是AI無法取代的能力，期許得獎學生繼續創作。

小學生 畫作 教育部

延伸閱讀

全國學生美術比賽102件特優 優先席、手機沉迷入畫

新學年度高中藝才班特招簡章今公告 音樂、美術等4類別招生

不只待遇調升 教育部拚行政減量150項業務已有69％完成調整

年底校事會議修法確定跳票 教育部：預計1月12日公布

相關新聞

全國學生美術比賽102件作品獲特優 博愛座讓座省思、手機成癮入題

全國學生美術比賽今年邁入第74屆，頒獎典禮今天於國立台灣藝術教育館南海劇場舉行，同時於南海書院第1、2展覽廳舉辦特優作品...

寒假怎安排？新北攜手25所大專院校打造「一日大學生」跨域營隊

今年寒假怎麼過？新北推出「一日大學生」計畫，結合25所大專校院，包含成大、淡大、亞東、致理、元培醫事、耕莘、景文科大等，...

教育困局／停擺15年 各方籲重啟全國教育會議整頓留才

少子化衝擊擴大、教師流失、生成式AI快速改變教學…… 台灣教育正面臨前所未見的多重挑戰。各方疾呼重啟停擺15年的全國教育會議，但重啟就真能改革，還是又淪為「大拜拜」？教育部對此重啟的態度又是如何？

陳清波文教基金會頒發弱勢家庭學子115年獎助學金6萬元 百名學生受惠

陳清波文教基金會昨天在照南國中舉行115年度獎助學金頒獎典禮，頒贈100名學生每月5000元助學金及每人5000元春節禮...

南市府公部門寒假工讀開27個職缺 8日現場審件面試

台南市政府辦理「115年大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，提供27個工讀名額，工讀期間為1月12日至2月10日，薪資2萬...

財劃法設2關卡苦了教育界 雄中校長籲：勿讓基層學校陷入行政地獄

未來學校為了湊齊一筆預算，行政人員必須撰寫不同格式的計畫書，來面對兩套審核邏輯，即使計畫通過，後續核銷也會因經費來源不同，而更加繁瑣，學校有限的行政能量將被消耗在這種無意義的行政內耗中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。