全國學生美術比賽102件作品獲特優 博愛座讓座省思、手機成癮入題

全國學生美術比賽今年邁入第74屆，頒獎典禮今天於國立台灣藝術教育館南海劇場舉行，同時於南海書院第1、2展覽廳舉辦特優作品展。今年總計102件作品榮獲特優，學生普遍關注社會議題，包括捷運「博愛座」讓座省思，以及手機成癮等議題均成為創作題材。

教育部表示，本屆吸引約5萬件作品參與縣市初賽，僅8720件脫穎而出進入決賽。類別含括繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類，從國小至大專細分為55組，最終有102件作品榮獲決賽特優殊榮。

不少學生取材自社會議題，傳達內心的想法與感受。在博愛座改為優先席後，相關新聞事件仍引起廣泛的討論，朝陽科技大學學生賴俊羿漫畫作品「微笑通勤」，以簡易的圖像運用四格漫畫形式，提供觀者自行省思。

台北市建安國民小學學生廖苡涵則創作版畫作品「屏幕之外」，刻畫出手機屏幕外的繽紛世界，提醒觀者放下手機，感受真實的世界；台南市樹人國民小學學生林語恩，則以颱風後修屋的情景為主題，呈現災後重建的辛勞與希望，表現出人們互相幫助、齊心重建家的畫面。

屏東縣民和國小學生林宜萱的水墨畫作品「阿嬤煎水餃」，則用水蒸氣、生動的手部動作，以及送餐的工作人員、用餐的客人，刻劃做菜時刻的忙碌與熱鬧。上述作品均獲得特優。

評審代表蘇憲法表示，全國學生美術比賽素來競爭激烈，只有0.2%的參賽者能拿到特優，能連續拿到3次的則形同奇蹟，希望教育部後續能想一些辦法，鼓勵連續拿到特優的學生。也肯定學生觀察生活週遭，並逐步思考社會現象，以此發揮想像力。

教育部師資藝教司司長武曉霞表示，就算AI時代來臨，藝術創作用五官感受世界，展現人與人、人與環境之間的愛與關懷，仍是AI無法取代的能力，期許得獎學生繼續創作。