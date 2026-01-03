全國學生美術比賽102件特優 優先席、手機沉迷入畫

教育部今天舉辦114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮，102件特優作品探討捷運「優先席」讓座紛爭、現代人手機沉迷等社會議題，以藝術手法引導反思和批判，獲得評審肯定。

今年度的全國學生美術比賽共有5萬多件作品參賽，經過縣市初賽，選出8720件進入決賽，最終有102件作品獲得特優。

許多特優作品的主題都來自社會議題，朝陽科技大學學生賴俊羿的四格漫畫作品「微笑通勤」，勾勒出空蕩蕩的捷運中，旅客可以任選座位，但坐在「優先席」的人，卻被另一個手戴拳擊手套的人盯上。

賴俊羿並沒有在漫畫中直接給予評論或批判，而是將對錯問題留給觀眾。評審肯定他以簡易的圖像，表現出愛心與現代社會生活方式的衝突，是一件值得省思的好作品。

台北市建安國小學生廖苡涵以版畫作品「屏幕之外」獲得特優，她以明暗對比呈現現代人沉迷手機的焦慮，黑暗處無數雙手張牙舞爪，伴隨螢幕上的驚恐人物景象，朝著畫中主角襲來；光亮的那一面，主角邁開步伐朝五彩繽紛大自然奔去。藉由刻畫屏幕外的繽紛世界，提醒觀者放下手機，感受真實的世界。

評審代表蘇憲法表示，全國學生美術比賽競爭激烈，只有0.2%的人能拿到特優，能連續拿到3次的簡直就是奇蹟，希望教育部後續能想一些辦法，鼓勵連續拿到特優的學生。

屏東縣民和國小學生林宜萱的水墨畫作品「阿嬤煎水餃」，用水蒸氣、手部動作等，刻劃做菜時刻的忙碌景象，讓蘇憲法留下深刻印象。他肯定學生從生活周遭觀察開始，逐步思考和對社會產生批判，發揮想像力和視野。

教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞表示，就算AI（人工智慧）時代來臨，藝術創作用五官感受世界，展現人與人、人與環境之間的愛與關懷，仍是AI無法取代的能力，期許得獎學生繼續創作。