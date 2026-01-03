青年趨勢論壇台北登場 巴拉圭、貝里斯官員與會

快訊

中央社／ 台北3日電

教育部今天在台北舉辦「2026全球青年趨勢論壇」，巴拉圭、貝里斯率團參加，表達對台灣推動國際青年、環境議題交流的支持；環境部長彭啓明也在會中分享花蓮「鏟子超人」事蹟。

「2026全球青年趨勢論壇」今年主題為「永續新動力：青年×綠領×行動」，透過主題論壇、沉浸式體驗活動、圓桌交流與青年分享等多元形式，促進跨國青年深度對話與經驗交流，共有來自21國、約200名青年代表與會。

邦交國巴拉圭是由青年部長賈柏耶樂（SalmaAgüero Caballero）率團與會，貝里斯則由觀光、青年、體育暨僑務部青年服務司司長Indira ChantelleLoague到場，與各國青年共同商討永續發展的具體實踐。

賈柏耶樂在論壇中分享，自己成為巴拉圭最年輕部會首長的歷程。她並提到，巴拉圭有6成以下人口在30歲以下，正在人口紅利期中，青年群體希望有更多的政策影響力。台灣提供巴拉圭青年許多教育和培訓機會，透過行動讓世界知道，教育具備扭轉社會的力量。

賈柏耶樂致詞提及，近日中國軍事演習，影響印太地區安全。身為巴拉圭的青年部長，她再一次表達對台灣人民的堅定支持，共同捍衛民主、自由與和平的價值。

Indira Chantelle Loague表示，氣候變遷對貝里斯來說不是理論，而是正在經歷的現實，人們見證海岸線的消失、農業和糧食生產受到極大的威脅，年輕世代必須站在最前線討論解決方案。她期盼透過國際交流，讓青年團結起來，一同以智慧和勇氣面對氣候變遷，建構能夠永續經營的未來。

環境部長彭啓明在論壇中說，台灣近期花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，有超過50萬人次的志工，陸續前往光復鄉協助災後復原，其中非常多都不到30歲，自願搭3小時的火車前往，挖淤泥一整天而樂在其中，展現年輕世代的行動力。

教育部次長劉國偉表示，面對氣候變遷、產業轉型與社會不平等等全球性挑戰，青年不僅是未來的承擔者，更是改變的關鍵力量。

劉國偉並藉此機會，宣傳政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵台灣青年到海外見習、實作和交流，將所學所見轉換為具體行動，培養跨領域能力，在全球永續發展、綠色經濟的進程中，找到發揮影響力的機會。

