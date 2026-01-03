寒假怎安排？新北攜手25所大專院校打造「一日大學生」跨域營隊
今年寒假怎麼過？新北推出「一日大學生」計畫，結合25所大專校院，包含成大、淡大、亞東、致理、元培醫事、耕莘、景文科大等，規畫76場跨域營隊、提供2800個名額，帶領高中職與國中學生走進大學校園，提前體驗包括AI、航空、生醫等多元領域的學習樣貌，探索興趣與未來方向。
教育局表示，本次營隊課程設計緊扣未來趨勢與產業需求，涵蓋AI資訊工程與無人機實作，培養科技應用能力；醫護生技體驗結合臨床護理與藥學基礎，引導學生認識醫療專業。
設計藝術與傳播融合數位影像與工藝創作，強化美感與表達能力；航空、餐旅與觀光路線，從航空服務到飯店管理實務操作，全面拓展學生的職涯視野，讓最長的寒假成為最有深度的探索時光。
泰山高中教務主任衡寶龍表示，教育不只是分數競賽，更重要的是協助孩子找到適性方向；透過跨校、跨域的實作體驗，學生能在真實情境中累積可呈現的學習成果。
元培醫事科技大學校長王綮慷則指出，校方規畫AI投資、生技製藥、寵物照護及醫務管理等課程，以情境模擬與小班互動為核心，讓學生對醫護與生技領域有更具體、深刻的理解。
曾參與暑期營隊的泰山高中電子科學生林柏鈞分享，透過實作課程，第一次將AI工具應用在真實任務中，更確立未來朝大數據應用發展的方向；鶯歌工商陶瓷工程科學生黃品馨則表示，設計影像營隊讓她完整經歷分工、創作到發表的過程，不僅提升剪輯與視覺呈現能力，也讓作品成為學習歷程的重要亮點，對升學面試相當加分。
教育局表示，相關營隊與報名資訊請至「高中及大學共創學習媒合平台」查詢，部分場次也開放國中生參加。
