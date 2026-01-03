陳清波文教基金會頒發弱勢家庭學子115年獎助學金6萬元 百名學生受惠

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳清波文教基金會昨天在照南國中舉行115年度獎助學金頒獎典禮，頒贈100名學生每月5000元助學金及每人5000元春節禮券，希望讓學子安心就學、生活，苗栗縣長鍾東錦肯定並感謝基金會協助鼓勵弱勢學子努力向學、追求人生目標，未來能回報基金會和社會各界的幫助，讓善的循環在苗栗永傳不輟。

縣府指出，陳清波文教基金會由年興紡織公司創辦人陳榮秋設立，以照顧苗栗孩子的生活為宗旨，舉辦生命教育巡迴演講、清波夏令營、清波小客廳演講、親子手作課程、大孩子團聚、進步獎歡聚等活動陪伴孩子成長，每年頒發助學金給竹南、後龍、造橋需要幫助的學生，從小學、中學到大學畢業長年資助，基金會自民國89年至114年受補助學生已近5000人，總金額逾8000萬元。

今年有100名學生受惠，每人每月5000元，一年有6萬元助學金，今年共發出600萬元；縣長鍾東錦、基金會創辦人陳榮秋、基金會董事長王厲新頒發獎金給各校，立委陳超明妻子吳麗利、縣議員陳永賢、陳碧華及竹南鎮長方進興、造橋鄉長徐連斌、竹南鎮民代會主席何秀綿等人到場恭賀，議長李文斌、後龍鎮公所、議員邱毓興等人也分別請秘書、課長、助理人員代表出席致意。

鍾東錦感謝陳清波文教基金會協助縣內許多需要幫助的孩子，讓他們可以安心上學，基金會是孩子的貴人，受獎是鼓勵，希望同學收到這份愛心後，未來要更加油和努力。他強調，陳清波文教基金會自89年開始不間斷地幫助學生，在現今貧富懸殊嚴重的社會，基金會對社會起了非常大的效應，基金會生生不息造福孩子，希望未來有更多企業加入公益行列，孩子的成長不能等待，盼大家都伸出援手，相信力量會更大，讓孩子看到希望，也讓苗栗越來越幸福。

陳清波文教基金會指出，除在經濟上支持受助家庭，基金會也經常舉辦各式活動，為孩子創造快樂的童年回憶。其中「清波夏令營」與在地社團合作，帶孩子過暑假；「清波小客廳」邀知名作家分享職涯規畫；龍昇國小的「星光班」陪伴孩子度過放學後的空窗時間。基金會為深入了解申請家庭，都派員逐一拜訪，傾聽他們的故事及需求，受獎助學生每年可獲6萬元，相較於國內中小學同性質的獎助學金，以清波獎助學金發放的金額最高。

鍾東錦 努力 小學

