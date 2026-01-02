聽新聞
南市府公部門寒假工讀開27個職缺 8日現場審件面試
台南市政府辦理「115年大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，提供27個工讀名額，工讀期間為1月12日至2月10日，薪資2萬9500元。市長黃偉哲鼓勵設籍南市且就讀國內各大專院校及研究所的在學學生，以及非設籍本市但就讀於南市各公私立大專院校及研究所的在學學生踴躍報名。
研考會主委王效文表示，本次職缺由秘書處、衛生局、農業局、研考會、交通局、都發局、新聞處、經發局、文化局、水利局、教育局、觀旅局、民政局、財稅局、環保局、體育局、社會局、工務局等18個局處提供，工作內容涵蓋行政文書、旅遊服務、社群經營等，十分適合青年透過工讀了解市政運作並獲取生活補助。
研考會說明，本計畫採現場報名、現場審件面試方式辦理，時間1月8日（周四）上午，地點在台南市政府永華市政中心10樓東側小禮堂（安平區永華路二段6號）。報名簡章可至下載。
