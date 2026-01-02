攜手10校15團體 新北開箱2026年技職社會14項行動提案
新北市教育局今攜手10所學校及15個公民團體，啟動2026年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，將推動14項跨域合作行動，讓學生走出教室、走進社區，把所學轉化為看得見的改變。
⭐2025總回顧
2026年14項行動提案由不同專業群科學生與團體共同發想，議題緊貼生活也回應時代趨勢，涵蓋永續設計、循環經濟、在地文化、永續飲食、AI社會應用、青銀共創與社會關懷等面向。
教育局表示，包括運用3D列印結合環保材質打造永續時尚、結合犬隻福祉推動陪伴與關懷、運用AI工具促進家庭溝通與數位素養、推動校園理財教育與生活金融力、深化永續廚藝與在地飲食文化，並串聯老街電器修復、食農教育及青銀共創等行動，讓學生不僅是學習者，更是運用專業回應社會需求的行動者。
首次參與合作的台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，新北技職與地方創生攜手推動計畫極具意義，學生從「技能操作者」進階走入社會情境、發現問題並付諸行動的「行動設計者」。
瑞芳高工主任陳克堅說，學校透過「循環設計永續青年」與「風起永續修復」雙軌推動，結合專業培力與在地資源，引導學生從空間再利用到電器修復，深入社區實踐節能減廢；旅學堂創辦人李琪則分享，學生把專業與地方文化連結，創造具故事性與永續價值的作品，展現專業承擔社會責任的力量。
教育局長張明文表示，新北自2023年起率先全國將「技職社會責任」納入教育政策核心，讓技職教育不只「學一技」，更能「做一事、影響一座城市」。2026年計畫串聯臺灣地方創生基金會、墨設計、心輔犬、好好教團隊、宜鼎基金會等夥伴，透過議題培力工作坊、跨域共創與實踐行動，引導學生從「看見問題」到「提出解方」，在行動中培養責任感與公民力。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言