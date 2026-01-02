快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

最大主動式台股ETF改季配息 統一投信出手再掀市場大戰

聽新聞
0:00 / 0:00

攜手10校15團體 新北開箱2026年技職社會14項行動提案

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局今攜手10所學校及15個公民團體，啟動2026年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今攜手10所學校及15個公民團體，啟動2026年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫。記者江婉儀／攝影

新北市教育局今攜手10所學校及15個公民團體，啟動2026年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，將推動14項跨域合作行動，讓學生走出教室、走進社區，把所學轉化為看得見的改變。

⭐2025總回顧

2026年14項行動提案由不同專業群科學生與團體共同發想，議題緊貼生活也回應時代趨勢，涵蓋永續設計、循環經濟、在地文化、永續飲食、AI社會應用、青銀共創與社會關懷等面向。

教育局表示，包括運用3D列印結合環保材質打造永續時尚、結合犬隻福祉推動陪伴與關懷、運用AI工具促進家庭溝通與數位素養、推動校園理財教育與生活金融力、深化永續廚藝與在地飲食文化，並串聯老街電器修復、食農教育及青銀共創等行動，讓學生不僅是學習者，更是運用專業回應社會需求的行動者。

首次參與合作的台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，新北技職與地方創生攜手推動計畫極具意義，學生從「技能操作者」進階走入社會情境、發現問題並付諸行動的「行動設計者」。

瑞芳高工主任陳克堅說，學校透過「循環設計永續青年」與「風起永續修復」雙軌推動，結合專業培力與在地資源，引導學生從空間再利用到電器修復，深入社區實踐節能減廢；旅學堂創辦人李琪則分享，學生把專業與地方文化連結，創造具故事性與永續價值的作品，展現專業承擔社會責任的力量。

教育局長張明文表示，新北自2023年起率先全國將「技職社會責任」納入教育政策核心，讓技職教育不只「學一技」，更能「做一事、影響一座城市」。2026年計畫串聯臺灣地方創生基金會、墨設計、心輔犬、好好教團隊、宜鼎基金會等夥伴，透過議題培力工作坊、跨域共創與實踐行動，引導學生從「看見問題」到「提出解方」，在行動中培養責任感與公民力。

新北市教育局今攜手10所學校及15個公民團體，啟動2026年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今攜手10所學校及15個公民團體，啟動2026年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫。記者江婉儀／攝影

永續 設計

延伸閱讀

12強棒球賽帶動練球熱潮 消保官稽查新北6業者、3家保額不足要求改善

演唱會經濟不是「有場地就好」 學者點新北三大挑戰

新北演唱會經濟也要爆衝了？這處可容3.5萬人 已有藝人洽詢

新北捷運2025年運量創新高 安坑輕軌列車跨年助淡海輕軌疏運

相關新聞

財劃法設2關卡苦了教育界 雄中校長籲：勿讓基層學校陷入行政地獄

未來學校為了湊齊一筆預算，行政人員必須撰寫不同格式的計畫書，來面對兩套審核邏輯，即使計畫通過，後續核銷也會因經費來源不同，而更加繁瑣，學校有限的行政能量將被消耗在這種無意義的行政內耗中。

南市府公部門寒假工讀開27個職缺 8日現場審件面試

台南市政府辦理「115年大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，提供27個工讀名額，工讀期間為1月12日至2月10日，薪資2萬...

攜手10校15團體 新北開箱2026年技職社會14項行動提案

新北市教育局今攜手10所學校及15個公民團體，啟動2026年「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，將推動14項跨域合作行...

教育困局／基層盤點5大問題政策 放寬專技教師最爛尾

少子化、師資荒與行政壓力夾擊，2025年校園現場瀰漫沉重的無力感。教團點名，包括濫訴引發的校事會議改革、割頸案的校安人力補強、校園手機管理、教師薪資調整與師資荒解方等，均仍未落實。 此外，教育部端出的政策中，哪項又最讓基層炸鍋，甚至被批為「爛尾政策」？

基層師盼修法：建不適任校長退場機制

北部一名技高校長，因長期會議程序違法、不照法規辦事而遭檢舉，結果不但沒有被停職，還持續不當行為，事後更有校內教師被針對，...

導師加給調升 私校憂錢從哪來？

教育部昨宣布中小學導師加給、兼代課教師鐘點費都調升，還增加行政工作獎金，並追溯自去年九月一日生效，不過私校憂心「錢從哪裡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。