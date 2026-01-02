公立中小學教師待遇提高 私校由各校協商契約

快訊

中央社／ 台北2日電

教育部去年宣布多項適用公立學校的國民中小學教師待遇調整措施，私立學校部分，教育部今天表示，尊重辦學自主，由各校與教師協商契約。

教育部告訴中央社記者，尊重私校辦學自主及校務發展需求，鐘點費及導師職務加給等事項，屬學校內部治理範疇，由各校依管理規章、內控制度及作業程序，與教師協商後，以私法契約方式辦理。

教育部說，持續關注私校師資穩定與教學品質發展，期許各校在兼顧財務健全與校務永續前提下，審慎評估並適度調整相關措施，支持教學現場教師專業投入，共同維護學生良好學習環境。

教育部去年12月31日舉行記者會，宣布多項調整教師待遇政策，包括公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新台幣3000元調高到4000元等。

不過，全國私立中學聯盟昨天發布聲明呼籲政府在「公私一體」精神下，編列足額經費，同步調升私校教師待遇。

