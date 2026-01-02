快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

最大主動式台股ETF改季配息 統一投信出手再掀市場大戰

財劃法設2關卡苦了教育界 雄中校長籲：勿讓基層學校陷入行政地獄

聯合新聞網／ 綜合報導
財劃法修正案對教育界也有重大影響。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
《財政收支劃分法》修正後，中央統籌分配稅款預計撥給地方政府約3,753億元，地方財政看似更加寬裕，然而教育第一線卻傳出不同聲音。高雄市立高雄中學校長莊福泰今(2)日上午透過臉書指出，財權移轉若缺乏完整配套，恐使基層學校承擔更沉重的行政壓力，甚至影響到學生的受教品質。

莊福泰以「分配正義，不該建立在基層學校的行政地獄之上」為標題發出千字長文，表示學校在過年前接獲教育局通知，115年度教育部國民及學前教育署補助「公立高級中等學校充實行政人力計畫」雖已核定，但補助比例僅25%，其餘經費來源未明，讓學校陷入「人力到底要不要聘、經費從哪裡來」的兩難。

他指出，過去學校的大型設備、特色計畫或校舍修繕，多可直接向教育部或國教署申請經費，但隨著財權逐步移轉，學校面臨「一案兩投」的困境。同一計畫中央可能僅補助25%至40%，剩餘經費須再向地方政府申請，形成必須同時通過中央與地方兩道關卡的不確定風險。

莊福泰舉例，校方原規劃申請學生棒球練習場計畫，但得知中央僅補助40%後，因無法確定地方能否補足經費，最後只能放棄送件。他直言，學校正處於「中央不給足、地方不一定給」的窘境，任何一關卡關，整個計畫就可能胎死腹中。

此外，他也點出行政成本急遽上升的問題。未來學校為了湊齊一筆預算，行政人員必須撰寫不同格式的計畫書，來面對兩套審核邏輯，即使計畫通過，後續核銷也會因經費來源不同而更加繁瑣，學校有限的行政能量將被消耗在這種無意義的行政內耗中。

莊福泰警告，這是「教育資源分配」的制度性失靈，若不儘速建立配套，恐導致縣市間教育資源落差擴大、全國性政策如數位轉型與雙語教育推動受阻，甚至加速行政與教育人才流失。莊福泰大嘆：「行政同仁光是處理這些『申請與核銷的機率賽局』，就精疲力竭，誰還有力氣支援教學？」

對此，他呼籲中央與地方政府應立即啟動「教育預算對接會議」，明確劃分經費權責，釐清哪些計畫由中央全額統籌、哪些由地方全權支應；同時簡化申請流程，建立「一站式申請平台」，讓一份計畫書能同時向雙邊審核，而非讓學校跑出兩套公文。此外，還需設立「教育經費保障條款」，確保地方政府新增的統籌分配款，有固定比例能專款專用於教育，防止教育預算被挪作他用。

莊福泰強調，地方自治與分配正義的進步，不應建立在基層學校的行政地獄之上，呼籲政府正視這個逐漸擴大的「教育黑洞」，別讓學校在財政權力的賽局中孤軍奮戰。

