聽新聞
0:00 / 0:00

基層師盼修法：建不適任校長退場機制

聯合報／ 記者李芯／台北報導

北部一名技高校長，因長期會議程序違法、不照法規辦事而遭檢舉，結果不但沒有被停職，還持續不當行為，事後更有校內教師被針對，讓基層教師質疑，一般教師進入不適任教師調查程序時，可能會停聘以避免影響學生，校長卻沒有相關機制，宛如是給不適任校長「保護傘」，盼教育部修法。

⭐2025總回顧

知情人士指，該名校長總是想做什麼就做，像是沒有經過學生參與的服儀委員會討論，就強推「沒有穿制服不能入校」的服儀規定，在公開場合把穿便服學生叫上台，更可能涉及霸凌與不當管教。然而該校長遭檢舉不適任後，不僅仍持續不當行為，還有學校教師在校務會議上反對校長針對校園規畫的提案，隨後馬上被匿名檢舉。

多名校內教師無奈表示，若是教師做出類似行為，依照不適任教師處理辦法早已被輔導，甚至停聘解聘，就因為行為人是校長，在法規的保護傘下，不但沒有被停職，還能繼續「危害」師生。

實際上，根據教師不適任處理辦法明定，學校在調查階段能視情況依法將行為人暫時予以停聘並靜候調查，但在「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」中，調查小組調查公立學校校長時，有必要時僅能由行為人請假，或暫調職務。

對此，教育部表示，將持續蒐集各界意見，審慎研議。

教師 不適任教師 教育部

延伸閱讀

國小課後照顧班47.5萬人受惠 多元體驗不補習

教育部宣布導師費調增1千元 全中教：不能反映勞務付出

教師行政工作獎金以50班為級距 教團：對小校基層教師仍不公平

不只待遇調升 教育部拚行政減量150項業務已有69％完成調整

相關新聞

因減班遭資遣！國文老師為重回講台告校方 二審逆轉竟敗在「英文不夠好」

4年前因為減班被資遣，一位國文老師不服提告校方，一路打到二審，原本一審勝訴、眼看就能回到講台，最後卻在高等法院出現逆轉，關鍵原因竟然是…

導師加給漲千元、鐘點費增2成 私中盟籲補助私校：勿慷私校之慨

教育部昨天召開記者會，由教育部長鄭英耀親自宣布，中小學導師加給將從3000元調高到4000元，兼代課教師鐘點費全面調增2...

最高補助10萬元！竹市115年度青年學生社團補助開跑

竹市擁有13所高中職與5所大專校院，新竹市府今宣布，115年度「安心 Go Young」青年學生社團補助計畫自即日起受理...

教育部宣布導師費調增1千元 全中教：不能反映勞務付出

教育部昨天宣布導師加給將由3000元調高到4000元，國小至高中的教師鐘點費全面調增20％，並加發行政工作獎金。對此，全...

基層師盼修法：建不適任校長退場機制

北部一名技高校長，因長期會議程序違法、不照法規辦事而遭檢舉，結果不但沒有被停職，還持續不當行為，事後更有校內教師被針對，...

導師加給調升 私校憂錢從哪來

教育部昨宣布中小學導師加給、兼代課教師鐘點費都調升，還增加行政工作獎金，並追溯自去年九月一日生效，不過私校憂心「錢從哪裡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。