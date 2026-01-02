基層師盼修法：建不適任校長退場機制

北部一名技高校長，因長期會議程序違法、不照法規辦事而遭檢舉，結果不但沒有被停職，還持續不當行為，事後更有校內教師被針對，讓基層教師質疑，一般教師進入不適任教師調查程序時，可能會停聘以避免影響學生，校長卻沒有相關機制，宛如是給不適任校長「保護傘」，盼教育部修法。

知情人士指，該名校長總是想做什麼就做，像是沒有經過學生參與的服儀委員會討論，就強推「沒有穿制服不能入校」的服儀規定，在公開場合把穿便服學生叫上台，更可能涉及霸凌與不當管教。然而該校長遭檢舉不適任後，不僅仍持續不當行為，還有學校教師在校務會議上反對校長針對校園規畫的提案，隨後馬上被匿名檢舉。

多名校內教師無奈表示，若是教師做出類似行為，依照不適任教師處理辦法早已被輔導，甚至停聘解聘，就因為行為人是校長，在法規的保護傘下，不但沒有被停職，還能繼續「危害」師生。

實際上，根據教師不適任處理辦法明定，學校在調查階段能視情況依法將行為人暫時予以停聘並靜候調查，但在「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」中，調查小組調查公立學校校長時，有必要時僅能由行為人請假，或暫調職務。

對此，教育部表示，將持續蒐集各界意見，審慎研議。