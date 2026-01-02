基層師盼修法：建不適任校長退場機制
北部一名技高校長，因長期會議程序違法、不照法規辦事而遭檢舉，結果不但沒有被停職，還持續不當行為，事後更有校內教師被針對，讓基層教師質疑，一般教師進入不適任教師調查程序時，可能會停聘以避免影響學生，校長卻沒有相關機制，宛如是給不適任校長「保護傘」，盼教育部修法。
⭐2025總回顧
知情人士指，該名校長總是想做什麼就做，像是沒有經過學生參與的服儀委員會討論，就強推「沒有穿制服不能入校」的服儀規定，在公開場合把穿便服學生叫上台，更可能涉及霸凌與不當管教。然而該校長遭檢舉不適任後，不僅仍持續不當行為，還有學校教師在校務會議上反對校長針對校園規畫的提案，隨後馬上被匿名檢舉。
多名校內教師無奈表示，若是教師做出類似行為，依照不適任教師處理辦法早已被輔導，甚至停聘解聘，就因為行為人是校長，在法規的保護傘下，不但沒有被停職，還能繼續「危害」師生。
實際上，根據教師不適任處理辦法明定，學校在調查階段能視情況依法將行為人暫時予以停聘並靜候調查，但在「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」中，調查小組調查公立學校校長時，有必要時僅能由行為人請假，或暫調職務。
對此，教育部表示，將持續蒐集各界意見，審慎研議。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言