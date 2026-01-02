聽新聞
導師加給調升 私校憂錢從哪來

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部長鄭英耀（左二）宣布全面提升導師加給、兼代課教師鐘點費，並追溯至去年九月一日起生效。圖／聯合報系資料照片
教育部長鄭英耀（左二）宣布全面提升導師加給、兼代課教師鐘點費，並追溯至去年九月一日起生效。圖／聯合報系資料照片

教育部昨宣布中小學導師加給、兼代課教師鐘點費都調升，還增加行政工作獎金，並追溯自去年九月一日生效，不過私校憂心「錢從哪裡來」，呼籲教育部應編列足額經費補助，讓私校教師得以同步調升待遇，以免淪為調薪的孤兒。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，樂見政府改善教師授課待遇，但私校衍生的經費該如何處理，教育部並未明確說明，讓私校憂心忡忡。

温順德以僑泰高中為例，指全校一四五班、近三百名教師，導師加給每月調高千元，一年需一九○多萬元；教師鐘點費調增百分之廿，一年約需一千萬元，政府若不全面補助，經費不知從何而來。

温順德表示，近年物價飛漲，教師本俸逐年晉級，健保退撫、超額年金支出日增，加上代理教師年資提敘，辦學成本不斷上揚。十二年國教推動以來，僅配合軍公教調薪，將學費微幅調升四次，雜費卻廿一年未變，整體法定支出不斷增加，各項收費卻全面凍漲，如果調升教師待遇還要私校埋單，無疑是將私校推入懸崖。

温順德強調，在教育公共化政策下，私校承擔教育重任，呼籲政府一視同仁，編列經費補助私校，讓教師得以調升待遇。

對此，教育部表示，為尊重私立學校辦學自主及校務發展需求，並衡酌地方與各校財務狀況，教育部一向肯認學校得依其實際情形，於兼顧教學品質與教師合理工作負擔之前提下，妥為規畫授課時數及相關教學安排。

教育部說，有關鐘點費及導師職務加給等事項，屬學校內部治理範疇，由學校依其所訂管理規章、內控制度及作業程序，與教師協商後，以私法契約方式辦理。期許各校在兼顧財務健全與校務永續前提下，審慎評估並適度調整相關措施。

私校 教師 代理教師 教育部

