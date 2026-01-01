因減班遭資遣！國文老師為重回講台告校方 二審逆轉竟敗在「英文不夠好」

4年前因為減班被資遣，一位國文老師不服提告校方，一路打到二審，原本一審勝訴、眼看就能回到講台，最後卻在高等法院出現逆轉，關鍵原因竟然是——「國文老師英文不夠好」。

根據NOWNEWS獨家報導指出，台北市私立育達高中4年前因減班導致教師超額，資遣一位國文老師。遭解聘的陳姓老師自2012年起在該校高職部任教，月薪約為4萬5千元。校方於2020年通知她因減班成為超額教師，隨後僅以電子郵件通知開會，並告知慰助方案和資遣事宜，沒有輔導調整職務的措施。

到了2021年1月底，校方正式發函終止聘任關係，陳老師對此結果不服，先向台北市教師申訴評議委員會申訴成功，校方再向教育部提起再申訴卻遭駁回。後續校方一度提起行政訴訟，但並未打到底，同年11月校方召開教評會，再度決議資遣陳老師，並在2022年初撤回行政訴訟。第二次遭到資遣後，陳老師再度申訴，卻連續被台北市教申會及教育部駁回，因此轉向法院請求確認雙方僱傭關係仍然存在。

台北地院調查，育達高中當年度國文開課總數為111堂，但校內有13位國文教師，若每人要達到基本授課時數14堂，實際上課數並不足，確實因為減班導致部分教師無課可教。一審法官認為，高中部部分國文老師授課時數超出基本時數，這些老師多上的時數可以分配給陳老師，同時，國中部也有徵求國文教師，陳老師曾以email表達願意支援，校方卻置之不理，還辯稱「現職已無工作又無其他適當工作可以調任」，因此認定資遣程序不合理，判決陳老師勝訴，育達高中應回復正式教師職位。

不過案件上訴到二審後「急轉直下」，高院指出，陳老師並未符合校方甄選的條件，育達高中國中部的國文教師，除需具備相關學歷，還必須符合「多益500分以上或同等英語能力」的甄選條件。陳老師也坦承自己不具備相關英語能力，因此即使國中部有課可教，仍不符合安置資格。

為何學校會對國文老師要求英文能力？法院表示，由於育達高中的國中部採用雙語教學，國文老師必須跟外籍老師溝通協調，所以得具備一定英語能力。高等法院最終改判校方勝訴，認定不必回復陳老師職位，也無須補發薪資。本案仍可上訴。

該新聞也被轉貼至PTT，對此，不少網友也感到疑惑，表示「為了台北45000的薪水告學校四年真的莫名，台北不是隨便工作都超過」、「不過500分都沒有，真的有問題吧？」、「欸不是你文組，多益還沒有500真的說不過去」、「老師多益至少都要900吧」、「500都考不到怎麼當上老師的啊」。