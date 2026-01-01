新北推全台首本高中AI倫理手冊 從課堂培養AI素養

生成式AI快速走入學習與生活，假訊息、深偽影像、演算法偏誤等議題，也成為教育現場無法迴避的新挑戰。新北市教育局攜手淡江大學AI倫理教育資源中心及錦和高中，推出全台第一本專為高中生設計的「AI倫理校本課程手冊」，從高中教學現場出發，結合課綱與學生熟悉的生活情境，協助教師在課堂中引導學生理解AI帶來的影響與使用責任，培養學生「會用、善用、懂用」的AI素養。

教育局指出，「AI倫理校本課程手冊」以學生容易產生共鳴的日常情境為出發點，內容聚焦假訊息、AI生成圖像與深偽影片等真實案例，並搭配小組討論與任務導向活動，讓學生練習分析情境、做出判斷，逐步培養面對AI科技所需的思考力與責任感。手冊同時結合「AI時代的教育抉擇」教師研習講座，安排課程實例分享與現場試教，協助教師掌握完整教學流程，促進跨校共備與教案交流。

淡江大學AI倫理教育資源中心教授林嘉琪表示，手冊設計以學生生活經驗為核心，並保留課程彈性，讓教師可依各校特色延伸調整；研發過程中也同步蒐集第一線教師回饋，整理出更容易備課、也能直接帶進教室的教學架構。她指出，AI倫理教育的重點不在提供標準答案，而是引導學生看見科技決策背後的歷程與影響，例如「演算法由誰設定？」、「發生問題時責任如何釐清？」透過思辨過程，協助學生建立價值判斷能力。

錦和高中校長張純寧指出，AI時代的學生不僅要會操作工具，更要理解科技如何改變生活，以及可能帶來的風險。學校從學生每天接觸的情境切入，如社群媒體使用與生成式AI應用，透過時事案例與教學模組，讓AI倫理不再停留於抽象概念，而能在課堂中被看見、被討論，進一步思考不同使用方式可能引發的影響與後果。錦和高中吳孟仁主任也分享，透過具體案例與實作經驗，教師更能掌握AI倫理課程在課堂中的呈現方式，提升將相關議題帶入教學的信心，並作為後續課程設計的重要參考。

教育局表示，新北市已啟動「AI素養教育三年計畫」，並攜手美國麻省理工學院（MIT）與國際教育組織，研發在地化AI課程，推動國小至高中縱向銜接。同時發布「Google Gemini AI教學手冊」與「數位品德教學指引」，支持教師將AI融入各科教學，並透過「新北星聯盟」遊戲化評量系統與大規模教師培訓，建構兼具科技應用與品德素養的學習環境，陪伴學生在智慧時代成為具責任感的未來公民。

新北市教育局攜手淡江大學AI倫理教育資源中心及錦和高中，推出全台第一本專為高中生設計的「AI倫理校本課程手冊」。圖／新北市教育局提供